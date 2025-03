Empate entre Bolívia e Uruguai garante Argentina na Copa do Mundo

Bolívia e Uruguai empataram por 0 a 0 nesta terça-feira, em confronto pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, no Municipal Stadium El Alto. O resultado garantiu a Argentina no Mundial.

Com o empate, a seleção uruguaia se manteve na quarta colocação atrás do Brasil, com 21 pontos. Os bolivianos, de Óscar Villegas, aparecem na sétima posição, com 14.

O resultado classificou a seleção argentina para a Copa do Mundo de 2026. Como restam apenas quatro partidas para o fim das Eliminatórias, os bolivianos, que ocupam a vaga de repescagem e última de classificação ao Mundial, já não conseguem mais alcançar os vizinhos sul-americanos, líderes da tabela com 28 pontos.

As equipes só voltam a campo na próxima data Fifa. A Bolívia tem confronto previsto contra a Venezuela em 4 de junho, assim como o Uruguai, contra a seleção paraguaia.

Bolívia foi mais perigosa que o Uruguai na primeira etapa

Os donos da casa tiveram melhores oportunidades de abrir o placar, vencendo uruguaios nas finalizações e posse de bola. Apesar de bons números nos 45 minutos iniciais, a Bolívia mostrou dificuldade técnica, com baixo recurso para desenvolver melhores jogadas. A seleção uruguaia não conseguiu finalizar contra o gol boliviano, enquanto a equipe comandada por Óscar Villegas chutou duas vezes para defesas de Rochet.

A melhor oportunidade da primeira etapa foi um chute do meio de campo. O camisa 10 Ramiro Vaca percebeu o goleiro uruguaio Rochet adiantado e arriscou uma finalização venenosa de longe, defendida pelo paredão do Internacional.

Rochet sofreu com finalizações, mas placar ficou no 0 a 0

O paredão viu os bolivianos tentarem abrir o placar sem pausa, com muitos chutes a gol. Ao todo, a Bolívia finalizou 32 vezes, com sete delas perigosas. Mesmo com a entrada de Valverde e Darwin Núñez na equipe do Uruguai, o elenco sofreu defensivamente, entregou muitas oportunidades aos donos da casa e não conseguiu obrigar nenhuma defesa do goleiro Viscarra.

O Uruguai criou algumas oportunidades já no final do duelo, e Algarañaz perdeu gol incrível. Os visitantes tentaram a vitória, mas sem eficiência. Já a Bolívia tentou com jogada de velocidade pela direita e, após cruzamento rasteiro de Paniagua, o camisa 11 dos donos da casa não chegou a tempo na bola para colocá-la nas redes.