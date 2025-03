Atual vice-campeão, Cruzeiro divulga os jogadores inscritos na Copa Sul-Americana

O Cruzeiro revelou, nesta terça-feira, os jogadores que representarão o clube na fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. Depois de bater na trave na edição passada, a equipe celeste busca a redenção e a conquista inédita do torneio continental.

O Cruzeiro disputará a Sul-Americana pela oitava vez. Na última temporada, o Cabuloso foi derrotado na final, em Assunção, no Paraguai, pelo Racing-ARG, por 3 a 1. Agora, os mineiros buscam quebrar um jejum de títulos internacionais: o último foi a Recopa Sul-Americana de 1999.

Em 2025, o time mineiro está no Grupo E, que também conta com o Unión Santa Fe-ARG, o Palestino-CHI e o Mushuc Runa-EQU. O formato da competição prevê que apenas o líder de cada chave avança diretamente para as oitavas de final, enquanto os segundos colocados disputam os playoffs contra times eliminados na fase de grupos da Libertadores.

Com um elenco reforçado e com jovens, a Raposa inscreveu 50 atletas - incluindo 21 jogadores das categorias de base (sub-20 e sub-17). Esses jovens poderão ser acionados pela comissão técnica ao longo da fase de grupos, o que evidencia a aposta do clube na formação de novas promessas.

A estreia celeste está marcada para a próxima terça-feira (1º), às 19h (de Brasília), contra o Unión Santa Fe. A partida será disputada no Estádio 15 de Abril, em Santa Fe, na Argentina.

1 - Cássio



3 - Marlon



5 - Walace



6 - Kaiki



7 - Dudu



8 - Matheus Henrique



9 - Gabigol



10 - Matheus Pereira



11 - Bolasie



12 - William



14 - Mateo Gamarra



15 - Fabrício Bruno



16 - Lucas Silva



17 - Marquinhos



19 - Kaio Jorge



21 - Eduardo



23 - Fagner



24 - Marcelo Eráclito



25 - Lucas Villalba



26 - Lautaro Díaz



29 - Lucas Romero



33 - Janderson



34 - Jonathan Jesus



35 - Murilo



36 - Kauã Prates



37 - Cauan Baptistella



38 - Felipe Morais



39 - Ruan Índio



40 - Rhuan Gabriel



41 - Léo Aragão



42 - Nicolas



43 - João Marcelo



44 - Bruno Alves



45 - Lucas Belluco



46 - Victor Jesus



47 - Vitor Hugo



48 - Kaiquy Luiz



49 - Alessandro



50 - Gustavo Henrique



51 - Vitor Lamounier



57 - Rayan Lelis



58 - Filipe Melere



59 - Pablo Neri



70 - Kaique Kenji



75 - Rodriguinho



77 - Japa



81 - Otávio



88 - Christian



94 - Wanderson



99 - Dinenno