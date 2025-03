Argentina vira 'time de gringos' e encara um Brasil cada vez mais nacional

Do UOL, em São Paulo

A Argentina recebe o Brasil nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), e contará com uma "seleção de gringos" para tentar a vaga antecipada para a Copa do Mundo de 2026. Os hermanos precisam de um empate no Monumental de Núñez para carimbar o passaporte para o Mundial.

O que aconteceu

A delegação argentina conta com apenas dois jogadores que atuam no futebol nacional: os defensores Pezzella (River Plate) e Facundo Medina (Racing). Os hermanos chamaram 26 jogadores para esta Data Fifa, mas o atacante Lautaro Martínez foi cortado. Lesionado, Lionel Messi sequer foi chamado.

O restante dos convocados atua no futebol europeu, especialmente na Itália e na Espanha. Ao todo, 12 jogadores estão em clubes italianos ou espanhóis. Além disso, quatro jogam na França, quatro na Inglaterra, um na Alemanha, um na Holanda e um em Portugal.

O Atlético de Madri foi o time que mais cedeu atletas à seleção de Scaloni, com cinco nomes: Nahuel Molina (lateral), Rodrigo De Paul (meio-campista), Giuliano Simeoni (meio-campista), Ángel Correa (atacante) e Julián Álvarez (atacante).

Por outro lado, a seleção brasileira conta com seis jogadores que atuam no futebol nacional: Weverton (Palmeiras), Alex Sandro (Flamengo), Guilherme Arana (Atlético-MG), Léo Ortiz (Flamengo), Wesley (Flamengo) e Estêvão (Palmeiras).

O número de convocados de clubes brasileiros fica atrás apenas do futebol inglês. Dentre os 23 jogadores chamados por Dorival Jr, oito atuam na Inglaterra. Além disso, quatro jogam na França, três na Espanha, um na Itália e um na Arábia Saudita. O levantamento considera a lista atualizada após a vitória contra a Colômbia.

Convocações refletem futebol sul-americano

O futebol argentino perdeu força nos últimos anos e não conquista uma Copa Libertadores desde 2018. Na ocasião, River Plate e Boca Juniors foram os finalistas, com os Millonarios levando a melhor.

De lá para cá, todas as taças da principal competição sul-americana terminaram com clubes brasileiros. O Flamengo foi campeão em 2019 e 2022, o Palmeiras, em 2020 e 2021, o Fluminense em 2023, enquanto o Botafogo levou em 2024.

Além disso, quatro das últimas seis finais foram 100% verde-amarelas. As exceções foram em 2019 — Flamengo campeão sobre o River Plate — e 2023 — Flu venceu o Boca Juniors.

Curiosamente, os últimos bicampeões neste período contam com representantes na lista de Dorival Jr. O Flamengo conta com três nomes — Gerson foi cortado após o jogo contra a Colômbia — e o Palmeiras, com dois — Weverton foi chamado para substituir Alisson.

Pela Sul-Americana, os hermanos levantaram mais taças nos últimos cinco anos. Foram duas taças — para Defensa y Justícia (2020) e Racing (2024) — contra uma para o Brasil, com o Athletico (2021). Os equatorianos Independiente del Valle (2022) e LDU (2023) completam a lista.

Veja os convocados de Argentina e Brasil

Argentina

Goleiros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha) e Walter Benítez (PSV)

Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha) e Walter Benítez (PSV) Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madri), Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham), Pezzella (River Plate), Balerdi (Olympique de Marselha), Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Racing) e Tagliaficco (Lyon)

Nahuel Molina (Atlético de Madri), Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham), Pezzella (River Plate), Balerdi (Olympique de Marselha), Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Racing) e Tagliaficco (Lyon) Meio-campistas: Leandro Paredes (Roma), Enzo Fernández (Chelsea), Rodrigo De Paul (Atlético de Madri), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Mac Allister (Liverpool), Perrone (Como), Giuliano Simeone (Atlético de Madri), Benjamin Domínguez (Bologna) e Almada (Lyon)

Leandro Paredes (Roma), Enzo Fernández (Chelsea), Rodrigo De Paul (Atlético de Madri), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Mac Allister (Liverpool), Perrone (Como), Giuliano Simeone (Atlético de Madri), Benjamin Domínguez (Bologna) e Almada (Lyon) Atacantes: Nico González (Juventus), Ángel Correa (Atlético de Madri), Nico Paz (Como), Julián Álvarez (Atlético de Madri) e Santiago Castro (Bologna)

Brasil

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Lucas Perri (Lyon), Weverton (Palmeiras)

Bento (Al-Nassr), Lucas Perri (Lyon), Weverton (Palmeiras) Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Beraldo (PSG), Arana (Atlético-MG), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Murillo (Nottingham Forest), Vanderson (Monaco), Wesley (Flamengo)

Alex Sandro (Flamengo), Beraldo (PSG), Arana (Atlético-MG), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Murillo (Nottingham Forest), Vanderson (Monaco), Wesley (Flamengo) Meio-campistas: André (Wolverhampton), João Gomes (Wolverhampton), Éderson (Atalanta), Joelinton (Newcastle), Matheus Cunha (Wolverhampton)

André (Wolverhampton), João Gomes (Wolverhampton), Éderson (Atalanta), Joelinton (Newcastle), Matheus Cunha (Wolverhampton) Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Palmeiras), João Pedro (Brighton), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City), Vinicius Jr (Real Madrid)

