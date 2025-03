Apresentado no Botafogo, Elias Manoel fala sobre pressão da torcida: "Acho que todo grande clube tem"

Na tarde desta terça-feira, o Botafogo apresentou o novo atacante da equipe, Elias Manoel, que estava no New York Red Bulls, da MLS. O atleta de 23 anos foi anunciado oficialmente pelo clube no dia 27 de fevereiro e assinou contrato válido até o fim de 2027.

"Estou muito feliz por estar aqui, acho que é uma grande oportunidade na minha carreira. Vim aqui para poder ajudar o clube a conquistar grandes títulos, repetir o ano passado e quem sabe mais. Só quero agradecer pela oportunidade que o Botafogo está me dando, ao Alê, aos meus agentes, e espero dar o meu melhor aqui para fazer mais um ano vitorioso", disse Elias.

Elias afirmou que vai utilizar a pressão da torcida do Botafogo como forma de motivação para seu desempenho dentro de campo.

"Acho que todo grande clube tem pressão, então nisso eu tento evitar e me sentir o mais confiante possível, mais tranquilo para que eu possa desenvolver o meu bom futebol. Acho que pressão tem em todo lugar, vai de você saber filtrar para crescer ou para te colocar para baixo, então sou um cara que tento fazer da pressão para eu querer mais", falou.

Por fim, Elias Manoel comentou que, apesar do longo período longe dos gramados, está em boa forma física. O atacante não entra em campo desde o dia 7 de dezembro do ano passado.

"Eu acho que fisicamente estou me sentindo muito bem, acho que esse período sem jogos foi muito importante para mim, já que eu pude focar nessa questão mais física, até porque faz bastante tempo que não tenho uma partida oficial. Mas acho sim que estou me sentindo muito bem, o treinador Renato Paiva passa total confiança para todo mundo e acho que todos nós estamos na melhor forma possível. Então acho que domingo estamos todos preparados para o início da maratona de jogos", afirmou.

Revelado pelas categorias de base do Grêmio, Elias Manoel chegou ao New York Red Bulls, da MLS, em 2023. Ele possui 84 jogos pela equipe, com 18 gols e seis assistências.

No ano passado, foi trocado ao Real Salt Lake City, porém, não aceitou a negociação e se recusou a atuar pela equipe de Utah. Com isso, o clube colocou o atleta no mercado.

O Botafogo entra em campo no próximo domingo, contra o Palmeiras, pela primeira rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h (de Brasília), no Allianz Parque.