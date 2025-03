Após prometer "porrada neles", Raphinha discute, toma encontrão de Dibu e acerta a trave

Raphinha passou em branco no Monumental de Núñez e viu o Brasil perder da Argentina por 4 a 1, nesta terça-feira, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Às vésperas da partida, o jogador esquentou o clássico ao prometer que daria "porrada neles".

A atuação do atacante no primeiro tempo foi apagada. Ele foi alvo de algumas faltas e chegou a se estranhar com alguns argentinos por volta dos 40 minutos da etapa inicial. Durante a discussão, o atleta inclusive recebeu o terceiro cartão amarelo que o tira do próximo jogo da Seleção nas Eliminatórias.

Na descida para os vestiários, Raphinha levou um encontrão de Dibu Martínez e ameaçou reagir. Outros jogadores da Albiceleste, como Cristian Romero e Leandro Paredes, chegaram a provocar o camisa 11, que foi contido por Endrick. Outros atletas se dirigiram até o local e apartaram o tumulto.

Com o Brasil dominado em campo, o atacante até chegou a acertar uma bola no travessão aos 31 minutos do segundo tempo, mas não passou disso. Pelo contrário, ouviu das arquibancadas alguns gritos de "olé" e festa da torcida argentina.

Com o resultado, a Seleção cai na tabela das Eliminatórias e vai para o quinto lugar, com 21 pontos. Além disso, vê a pressão sobre Dorival Júnior voltar a ganhar força.

O Brasil, agora, ficará pouco mais de dois meses sem entrar em campo. O próximo compromisso da Seleção será na data Fifa de junho, contra o Equador, fora de casa, pela 15ª rodada das Eliminatórias. O embate está previsto para o dia 5. Na sequência, o time recebe o Paraguai.