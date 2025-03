Após eliminação em Miami, João Fonseca destaca apoio da torcida no torneio: "Me senti no Brasil"

Na noite desta segunda-feira, João Fonseca perdeu para o australiano Alex de Minaur, por 2 sets a 1, e foi eliminado na terceira rodada do Miami Open, no Hard Rock Stadium. Depois do jogo, o brasileiro destacou o apoio da torcida que recebeu durante todo o torneio.

"Minha primeira impressão aqui é que eu realmente me senti no Brasil. Quer dizer, não só a multidão, mas a organização me tratou como se eu estivesse no Brasil. Então foi super legal. Eu realmente gostei do torneio. Eu sabia que estaria lotado, mas não sabia que seria enorme. Foi super legal estar aqui", disse João Fonseca.

O brasileiro até venceu o primeiro set por 7 a 5, mas acabou levando a virada nas parciais seguintes, 5 a 7 e 3 a 6. No último set, João Fonseca até conseguiu uma quebra sobre Alex de Minaur e abriu 2 a 0, mas perdeu cinco games seguidos e viu o australiano sacar para a vitória.

"Eu só queria entreter. Provavelmente seriam meus últimos minutos este ano em Miami, então eu estava apenas curtindo. Estava 30 a 15 para ele. As pessoas estavam cantando: 'João Fonseca!'. Eu estava apenas lutando. Cheguei a 30 a 30 com um ótimo ponto. Chamei os fãs novamente. Talvez eu pudesse quebrar o serviço. Depois, eu ficaria animado", contou.

Until next time ?? pic.twitter.com/EDuFwDEYAB ? Miami Open (@MiamiOpen) March 25, 2025

"Eu estava apenas curtindo o momento. Eu estava olhando para meu treinador, apenas rindo, apenas curtindo. Esses momentos são legais. É meu trabalho, mas é o trabalho que eu amo, então você precisa aproveitar às vezes.", acrescentou.

Agora, João Fonseca se prepara para os torneios no saibro europeu. "Serão novas experiências. Preciso me adaptar. Claro que vou jogar meu tênis. O tênis agressivo que vocês conhecem, agora no saibro. Vai ser legal, uma ótima experiência", finalizou o brasileiro.