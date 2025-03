André Balada assume a presidência da Cabofriense aos 34 anos: 'Grande desafio'

O ex-atacante André Felipe Ribeiro de Souza, ou André Balada, trocou os gramados pelo conforto do escritório e agora iniciará uma nova jornada no futebol: o ex-parceiro de Neymar no Santos foi oficializado nesta terça-feira como novo presidente da Cabofriense, do Rio de Janeiro, com a missão de recolocar a equipe na elite carioca.

"Mais um grande desafio para 2025. Agora, oficialmente, assumo a presidência da Cabofriense, o clube da minha cidade e que me abriu as portas para o futebol. É hora de voltar para casa, criar oportunidades para os jovens da nossa região e recolocar a Cabofriense no lugar que ela merecer: a elite do futebol carioca", afirmou o ex-camisa 9 que passou por grandes clubes do País, entre eles Santos, Corinthians, Grêmio, Atlético-MG e Vasco.

Aos 34 anos e recém aposentado após defender o América-RJ e a própria Cabofriense em 2024, o ex-jogador fez juras de amor ao clube no qual despontou para o futebol e espera retribuir da melhore maneira.

"A Cabofriense representa muita coisa para mim. Não só a mim, mas para minha família também, é onde meu pai jogou, meus primos e meus amigos também", disse. "Certamente, quem é de Cabo Frio tem algum parente que já jogou na Cabofriense, ela é muito família, minha origem, foi onde tudo começou para mim."

E a ambição faz parte dos planos de André. "Meus planos são trazer a Cabofriense para dentro da casa de todos os cabofrienses, a população. Poder trazer de novo esse sonho que está um pouco adormecido nos jovens daqui. Quero ressuscitar isso, poder construir essa ponte para quem é da região e poder sair daqui e ganhar o mundo igual eu pude fazer, igual eu tive oportunidade. Meu maior objetivo, maior sonho é isso."

André aproveitou para enviar uma mensagem aos garotos que sonham se tornar jogador profissional. "O recado é que agora, como presidente, a gente vai ressuscitar isso de revelar. A Cabofriense será essa ponte para levar jovens e oportunizar quem é da região. O futuro é tricolor praiano", completou, assinando o contrato. "De fato, presidente."

Apesar de a notícia surpreender por André ainda ter condições de jogar em alto nível, foram muitas mensagens de apoio e confiança no ex-jogador. "Será uma grande gestão", "na torcida por você", "sucesso" e "vamos meu presidente", foram o tom dos elogios ao agora dirigente.