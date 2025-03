Provocou? Algoz de Fonseca em Miami explica 'Rio Open' em câmera

Do UOL, em São Paulo

Alex De Minaur negou ter provocado João Fonseca após a vitória pela terceira rodada do Masters 1000 de Miami. O número 11 do mundo escreveu "Rio Open" na câmera logo após o triunfo que garantiu uma vaga nas oitavas de final.

Só mostrando amor e respeito por todo o apoio que ele [João Fonseca] teve. Sem más intenções, apenas amor. Alex De Minaur, nos Stories do Instagram

João Fonseca foi eliminado na estreia no Rio Open. O brasileiro foi derrotado pelo francês Alexandre Muller dois dias após ser campeão na Argentina.

O que aconteceu

De Minaur bateu João Fonseca de virada, para frustração da barulhenta torcida brasileira presente em Miami. O brasileiro venceu o primeiro set por 7/5, mas perdeu os dois seguintes, por 7/5 e 6/3.

Após o triunfo, o australiano elogiou o "incrivelmente talentoso" brasileiro e falou sobre a "batalha" contra a torcida. De Minaur enfrenta nas próxima rodada o italiano Matteo Berrettini, número 30 do ranking.

Foi uma batalha impressionante, sabia o que esperar. Não apenas ele é incrivelmente talentoso, perigoso e explosivo, mas vem jogando com muita confiança e com amplo apoio da torcida. Sabia que ia enfrentar isso e que ia exigir cada esforço de mim, coloquei minha cabeça para baixo e trabalhei. Alex De Minaur

Não tem outro jeito, você pode reclamar, ficar irritado, fazer um monte de coisa, mas não vai se ajudar em uma partida. Tinha falado para mim que é uma batalha não só contra o jogador, mas contra a torcida. É baixar a cabeça e tentar competir em cada ponto.

Já João Fonseca terá uma semana de férias antes de voltar às quadras: "Estou de férias agora, tenho uma semana de férias, voltar para o Rio e descansar com família, namorada. Descansar um pouco, depois volto a treinar no saibro, duas semanas no Rio e começo a preparação em Madri, provavelmente", disse à ESPN.