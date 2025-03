Além da cotovelada: veja o histórico de Raphinha contra a seleção argentina

Raphinha defende a seleção brasileira desde 2021 e jogou contra a Argentina apenas duas vezes, em 2021 e 2023. O atacante do Barcelona se tornou o principal personagem do duelo de hoje, no Monumental de Núñez, após apimentar o clássico dizendo que daria 'porrada' nos rivais.

O que aconteceu

Raphinha estreou contra os hermanos em sua quinta partida pela seleção brasileira, no dia 16 de novembro de 2021, quando ainda atuava pelo Leeds United, da Inglaterra. Ele foi titular de Tite no empate sem gols da 14ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, em San Juan.

O atacante brasileiro foi agredido por Otamendi aos 33min do primeiro tempo. Ele recebeu uma violenta cotovelada na boca do argentino e sangrou na hora. O lance foi revisto pela arbitragem de vídeo, mas nada foi marcado. Raphinha jogou até o intervalo com um algodão na boca para estancar o sangramento e, mais tarde, precisou levar cinco pontos para consertar o estrago.

Antes da cotovelada, Raphinha chegou a levar perigo com um chute de esquerda de fora da área, após carregar a bola da ponta direita para o meio. Ele acabou substituído na metade do segundo tempo, dando lugar a Antony.

O segundo encontro de Raphinha com a Argentina foi em 21 de novembro de 2023, já como jogador do Barcelona. O Brasil perdeu de 1 a 0 com gol do próprio Otamendi, em jogo válido pela 14ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, no Maracanã. Na ocasião, a seleção verde e amarela foi derrotada pela primeira vez em casa na história das eliminatórias e ouviu gritos de "time sem vergonha" da torcida.

Raphinha foi titular da equipe, que tinha Fernando Diniz ainda como técnico interino. O atacante começou o jogo levando um cartão logo aos 14min, após acertar o rosto De Paul. Na sequência, foi um dos principais nomes do Brasil apesar da derrota, com boas jogadas e um chute perigoso. Deixou o campo aos 26min da etapa final para a entrada de Endrick.

Imagem: Jhony Pinho/Agif

Fala de Raphinha causa polêmica

Raphinha esquentou os ânimos para o jogo entre Argentina e Brasil, pelas Eliminatórias. O atacante da seleção brasileira foi questionado sobre o clássico em entrevista ao ex-jogador Romário.

Porrada neles. Sem dúvida. Porrada neles! No campo e fora de campo se tiver de ser. Raphinha

A fala não caiu bem. Os principais jornais argentinos repercutiram a declaração do atacante: "Já sabem o que fazer", escreveu o Olé. "Ele lançou uma ameaça forte", publicou o Clarín.

Argentina e Brasil se enfrentam hoje, em Buenos Aires. As seleções entram em campo às 21h (de Brasília), no estádio Monumental de Núñez.

A Argentina garantirá vaga na Copa do Mundo se empatar ou vencer. Caso perca para o Brasil, terá de torcer por um empate ou derrota da Bolívia para o Uruguai.