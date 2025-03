Advogada de Cain Velasquez lamenta condenação de cinco anos: "Resultado agridoce"

Nesta segunda-feira (24), Cain Velasquez foi condenado a cinco anos de prisão por tentativa de homicídio. A sentença final foi proferida no Tribunal de Justiça de Santa Clara, em San Jose, Califórnia (EUA), pelo juiz Arthur Bocanegra. Advogada de defesa do ex-campeão peso-pesado do UFC, Renee Hessling lamentou a pena incumbida ao seu cliente, que foi levado sob custódia logo após a leitura do veredito.

Em declaração ao site 'MMA Junkie', a chefe da equipe de defesa judicial de Velasquez destacou que o objetivo primário era eximir o ex-lutador de qualquer período na prisão. Em contrapartida, como os promotores do caso pleiteavam uma pena de 30 anos até a prisão perpétua para seu cliente, Hessling definiu o desfecho do julgamento como "agridoce".

"Os resultados de hoje são agridoces. Esperávamos que o Sr. Velasquez permanecesse fora da prisão. No entanto, os fatos permanecem claros: Cain Velasquez é um homem bom, um pai dedicado e um membro respeitado da comunidade. O que ele e sua família passaram foi um verdadeiro pesadelo - um que eles não mereciam. Ao longo de tudo isso, Cain demonstrou coragem e força de caráter. Ele assumiu a responsabilidade por suas ações e foi responsabilizado. A sentença proferida hoje reflete sobre as complexidades da situação e reconhece o homem por trás das manchetes. Quando for solto, ele continuará a liderar pelo exemplo. Protegendo, contribuindo e cuidando das pessoas ao redor dele", destacou Renee.

Relembre o caso

Preso em fevereiro de 2022, Cain foi acusado de tentativa de homicídio, entre outros crimes, após se envolver em uma perseguição de carro em alta velocidade e disparar vários tiros contra um veículo contendo Harry Goularte, acusado de abusar sexualmente de seu filho, na época com apenas quatro anos, em uma creche. Um dos disparos atingiu o padrasto do alvo original, Paul Bender, causando um ferimento no braço.

Após oito meses detido, Velasquez teve direito à fiança, fixada em 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5 milhões na cotação da época). Após pagar o valor, em novembro de 2022, o ex-campeão do UFC foi liberado e passou a responder ao processo em liberdade. Durante esse período, o veterano de 42 anos chegou a participar de eventos esportivos, atuando como assistente técnico, mediante autorização da Justiça.

Agora, após a conclusão do caso, que se arrastou por praticamente três anos mediante a inúmeros adiamentos de julgamentos, Cain é oficialmente um presidiário. Apesar da sentença final de cinco anos de prisão, o ex-campeão do UFC deve permanecer, na prática, cerca de dois anos atrás das grades. Isso porque Velasquez recebeu um 'crédito' pelo período de pena já cumprido. Além disso, em caso de bom comportamento, o período de reclusão pode diminuir ainda mais.