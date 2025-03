Abel comanda trabalho técnico-tático, e Palmeiras faz penúltimo treino antes do Derby

A preparação para o jogo de volta da final do Campeonato Paulista está chegando ao fim. Na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol, o Palmeiras treinou pela penúltima vez antes do Derby, marcado para quinta-feira.

O técnico Abel Ferreira comandou treino técnico-tático para os jogadores. O treinador e sua comissão utilizaram a atividade para objetivos específicos, com pausas para orientações ao elenco palestrino. Antes, o grupo trabalhou passes, cruzamentos e finalizações.

Em recuperação, o zagueiro Gustavo Gómez e o atacante Paulinho seguiram o cronograma do Núcleo de Saúde e Performance do clube. Eles avançaram em suas respectivas recuperações recentemente, mas suas presenças no Derby são improváveis.

O meia Mauricio participou das duas primeiras movimentações com o elenco e depois trabalhou com em separado com a preparação física. O jogador, que desfalca o Palmeiras há cinco jogos, vem evoluindo na recuperação de uma cirurgia no ombro direito e pode pintar como reforço para a final.

O Verdão encerra a preparação para o clássico decisivo contra o Corinthians nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), novamente na Academia de Futebol.

Por ter perdido o jogo de ida por 1 a 0, a equipe alviverde precisa vencer o rival de qualquer jeito para sonhar com o tetracampeonato. A bola rola na Neo Química Arena, em São Paulo, a partir das 21h35.