Yoel Romero dá show e nocauteia adversário no Dirty Boxing; veja

Mesmo aos 47 anos, Yoel Romero ainda dá trabalho no mundo das lutas. Desta vez, o ex-desafiante ao título dos pesos-médios (84 kg) do UFC nocauteou Ras Hylton a poucos segundos do término do combate, no card do 'Dirty Boxing' (evento de regras híbridas entre MMA e boxe) neste sábado (22), em Miami (EUA). Com o triunfo, o atleta cubano, radicado na Flórida, chegou à sua segunda vitória na organização.

Durante o combate, Yoel Romero adotou uma estratégia defensiva, aproveitando as brechas do rival para contra-atacar, desferindo golpes significativos até o fim do round. Na segunda parte do combate, o atleta cubano manteve a mesma postura efetiva e venceu mais um assalto por pontos.

No último round, Romero aumentou o ritmo e acertou socos e cotoveladas fortes em Hylton. Com a intensidade crescente de Yoel, Ras acabou superado na reta final do duelo, após tentar uma sequência contra o atleta cubano, que respondeu com dois socos na linha de cintura e um na cabeça, encerrando a luta (clique aqui ou veja abaixo).

Próximo passo

Após ter a luta contra Maurício Shogun anunciada pela nova liga 'GFL' (Global Fight League), Romero veio a público afirmar que o duelo entre as lendas não irá mais acontecer, uma vez que o brasileiro está fora do confronto e o embate sequer tinha data definida. Além disso, o atleta anunciou em entrevista ao programa 'Submission Radio' que enfrentará Gegard Mousasi na GFL, e que o duelo está confirmado para o dia 22 de junho, em Nova York.

