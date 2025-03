Wlamir Motta Campos é eleito presidente da CBAt para o ciclo olímpico até Los Angeles

Wlamir Motta Campos foi eleito para comandar a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) no próximo ciclo olímpico, até os Jogos de Los Angeles de 2028. A chapa Somos Atletismo, que conta com o medalhista olímpico Edson Luciano Ribeiro como vice-presidente, somou 42 votos, 77 pontos.

Na Assembleia Geral Ordinária, realizada neste domingo, em São Paulo, também foram aprovados o relatório anual e as contas de 2024, o orçamento e o calendário de 2025.

"Rodei esse Brasil de Norte a Sul, Leste a Oeste. Conheci muito sobre o Brasil, o atletismo e sobre gente. Agradeço aos que votaram e também aos que não porque me estimulam a ser melhor todos os dias. Não escolhi adversário quando era atleta e deixo o meus cumprimentos a todos, com a certeza de que o atletismo saiu ainda mais fortalecido", disse Wlamir Motta Campos, que inicia o seu segundo mandato à frente da CBAt (o primeiro iniciou em 30 de março de 2021). Antes, foi vice-presidente da entidade.

A Chapa por Um Atletismo Melhor, com Jerry Welton Barbosa Gadelha, presidente da Federação Cearense de Atletismo, como presidente, e o medalhista Sandro Viana, como vice, recebeu 21 votos, 43 pontos. A chapa O Atletismo Pode Mais, com Joel Vieira de Oliveira à frente, não foi homologada pela Comissão Eleitoral e não participou das eleições.

O plenário da Assembleia Geral Ordinária reuniu 67 integrantes no Hotel Pestana, em São Paulo. 57 membros assinaram a lista de presença e dez integrantes acompanharam e votaram on-line, dentre eles o campeão olímpico Joaquim Cruz (Los Angeles-1984) e o medalhista olímpico nos Jogos de Paris 2024, Alison Brendom dos Santos, bronze nos 400 m com barreiras. O presidente da Federação Sul-Americana de Atletismo, Hélio Gesta de Melo, que estava no Mundial Indoor de Atletismo, em Nanjing, na China, também votou on-line.

Wlamir, foi atleta de alto rendimento na prova do arremesso do peso. Integrou as seleções brasileiras de base por anos - foi bicampeão sul-americano juvenil (1987-1988) e recordista sul-americano da categoria. Sob sua gestão a CBAt ganhou reconhecimentos importantes. Em 2022, levou o Prêmio Sou do Esporte Equidade de Gênero, pela inserção das mulheres nas seleções e administração. A CBAt foi eleita A Melhor Confederação do Mundo (Member Award) pela World Athletics.

Em 2023, Wlamir Motta Campos recebeu o prêmio Sou do Esporte de Gestor do Ano, dentre todas as confederações de esportes do Brasil. Em 2024, a CBAt conquistou o Prêmio Sou do Esporte nas categorias Melhores Práticas de Governança - Transparência e Comissão de Atletas.