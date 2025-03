'Você está querendo tirar o Dorival', diz Ednaldo a repórter após reeleição

Após ser reeleito por unanimidade na CBF, o presidente Ednaldo Rodrigues foi questionado sobre a situação de Dorival Júnior no cargo da seleção brasileira. O dirigente garantiu que a entidade tem dado todo o respaldo ao treinador, mas avaliou que "não tem o controle" do resultado em campo.

O que aconteceu

Na véspera do duelo com a Argentina pelas Eliminatórias, Ednaldo garantiu que o trabalho não é analisado por uma partida. E que o elenco está unido com a comissão técnica e empenhado em dar resultados.

A gente analisa o trabalho não é por uma partida, não é por um treinamento, a gente analisa de uma forma linear. E é um trabalho que até então a CBF tem dado respaldo, tanto a ele como à comissão técnica. O que reitero, da parte da CBF, é que tudo que é solicitado à administração, na pessoa do seu presidente, é disponibilizado. O que for das melhores condições para os atletas, para a comissão técnica, enfim... Mas, também, o que eu coloco é que o resultado em campo a gente não tem controle. Eu sei que os atletas jogam e treinam com muito empenho, buscam sempre a vitória. É uma união muito grande na seleção brasileira, de comissão técnica, de atletas, e às vezes o resultado não vem. Mas nem por isso o trabalho não foi eficiente

Ednaldo Rodrigues

Em seguida, um repórter perguntou mais incisivamente sobre a situação do treinador. Foi então que o presidente da CBF indagou se o jornalista estava querendo que Dorival Júnior fosse demitido.

Você está querendo tirar o Dorival, né? Porque você está na insistência sobre esse assunto. Daqui a pouco, terminando aqui a entrevista com vocês, estou indo para a Argentina exatamente acompanhar, como sempre fiz, em todos os jogos de preferência ali próximo, sendo uma força como torcedor da seleção brasileira. Mas o trabalho dele, continuo dizendo que tem o respeito da CBF

Ednaldo Rodrigues

'As portas da CBF estão abertas ao Ronaldo'

Ednaldo Rodrigues também comentou sobre a pré-candidatura de Ronaldo. O ídolo da seleção brasileira acabou desistindo do pleito por não conseguir obter apoio suficiente.