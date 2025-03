Transmissão ao vivo de Inglaterra x Letônia: veja onde assistir

Inglaterra e Letônia se enfrentam hoje, às 16h45 (de Brasília), em Wembley, em Londres, pela 2ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura).

A Inglaterra iniciou sua campanha com uma vitória convincente por 2 a 0 sobre a Albânia, assumindo a liderança do Grupo K com três pontos. Na fase de grupos, apenas o primeiro colocado de cada chave garante vaga direta no torneio mundial. Os segundos colocados terão que disputar um playoff para definir as vagas restantes.

O Grupo K é composto por Inglaterra, Letônia, Sérvia, Andorra e Albânia. Os ingleses são os favoritos para a vaga direta.

Inglaterra x Letônia -- Eliminatórias da Copa 2026