Surfe: Brasil conquista títulos sul-americanos e domina corrida pela elite

O WSL Layback Pro teve um desfecho histórico na Praia da Joaquina, em Florianópolis, neste domingo (23). Além da consagração de Laura Raupp e Lucas Silveira como os primeiros bicampeões do evento, a etapa também definiu os títulos sul-americanos e as vagas para o Challenger Series, circuito que dá acesso à elite do surfe mundial.

Laura Raupp faz história

A catarinense Laura Raupp confirmou sua excelente fase ao vencer a peruana Daniella Rosas na final e se tornar a primeira bicampeã da história do Layback Pro. Competindo em casa, ela soube aproveitar as melhores ondas para aplicar um surfe agressivo de backside, garantindo a vitória com um somatório de 13,50 a 10,17.

A conquista veio um dia depois de Laura ser coroada campeã sul-americana da temporada, confirmando sua classificação para o Challenger Series.

Eu estou muito, muito feliz. Literalmente, só eu sei o que tracei para essa temporada, e eu consegui cumprir tudo Laura Raupp

Recorde histórico de Silveira

A final masculina foi digna de uma decisão épica. O catarinense Heitor Mueller abriu a disputa com um alley-oop perfeito, recebendo a única nota 10 do campeonato. Mas Lucas Silveira não se intimidou e respondeu com um surfe impecável, somando 19,37 pontos - o maior placar da história do evento - para conquistar o bicampeonato e confirmar sua vaga no CS.

Lucas Silveira fez história na Praia da Joaquina Imagem: Marcio David / Layback Pro

Foi a melhor bateria da minha vida, sem dúvidas. Eu nunca somei tão alto assim e ainda do jeito que começou, com aquele aéreo do Heitor (Mueller), que eu vi de camarote Lucas Silveira

Lucas Vicente é campeão sul-americano

O título sul-americano de Lucas Vicente foi confirmado quando o paranaense Peterson Crisanto, seu principal concorrente, foi eliminado ainda nas oitavas de final. O catarinense, campeão mundial júnior em 2019, comemorou em casa com a família e destacou a importância do trabalho que vem desenvolvendo nos últimos anos.

Foi a bateria mais longa da história da Joaquina pra mim. Fiquei muito tenso, mas esse título é a coroação de um trabalho intenso. Esse ano promete. Agora é treinar ainda mais, porque o Challenger tem alguns degraus acima e sei que tenho que me dedicar ao triplo Lucas Vicente

Corrida è elite definida

Com o fim da temporada da WSL América do Sul, a lista de classificados para o Challenger Series também foi definida. E o Brasil reforçou sua força na disputa por um lugar no Mundial do próximo ano.

No masculino, o Brasil emplacou seis surfistas entre os sete classificados. Além de Lucas Vicente e Lucas Silveira, Peterson Crisanto, José Francisco, Wesley Leite e Igor Moraes foram os outros brasileiros. O argentino Franco Radziunas, segundo do ranking, completou a lista.

Entre as mulheres, além de Laura Raupp, as peruanas Arena Rodriguez e Daniella Rosas seguem na disputa pelo acesso à elite.

Em 2025, serão cinco etapas no Challenger Series, começando em Newcastle, na Austrália, e passando por África do Sul, Estados Unidos e Portugal antes da grande final em Saquarema, no Brasil.