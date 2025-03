Sonnen declara apoio à candidatura de Conor McGregor à presidência da Irlanda

Maior estrela do MMA mundial, Conor McGregor continua sendo tema central de alguns dos assuntos mais comentados pela comunidade das lutas, mesmo sem competir no octógono há quase quatro anos. Desta vez, o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC chamou a atenção ao anunciar sua intenção de concorrer à presidência da Irlanda, seu país natal. E por mais que a ideia pareça descabida à primeira vista, há quem apoie a candidatura de 'Notorious'.

Uma dessas pessoas é o veterano Chael Sonnen. Através de um vídeo publicado no seu canal do 'Youtube', o ex-lutador do UFC admitiu que ainda tem alguns questionamentos sobre a candidatura de Conor McGregor, mas afirmou com todas as letras que, caso tivesse direito a participar do processo eleitoral na Irlanda, daria um voto de confiança ao maior astro do MMA na história.

"Há partes sobre Conor que eu definitivamente votaria, mas também existem muitas pessoas que eu conheço na Irlanda e eles não se importam com ele. Uma das primeiras coisas que ele fez foi comprar imóveis em outro lugar. Os caras sempre tentam cometer esse erro. Eles tentam balançar uma bandeira sobre suas cabeças e depois balançam a (de) Bahamas por toda a rede social. Mostram um novo barco que compraram e que estão guardando na Itália. Então, eu não sei se Conor poderia se eleger e eu não sei se isso é problema meu. Eu não voto (na Irlanda). Se eu votasse, eu realmente votaria nele", afirmou Chael Sonnen.

De lutador a político?

Aos 36 anos de idade e sem lutar desde julho de 2021, Conor McGregor parece cada vez mais distante da carreira como lutador. Sendo assim, o astro irlandês dá sinais de que seu futuro pode estar atrelado à carreira política, principalmente com a aproximação com o presidente dos Estados Unidos Donald Trump e com sua voz cada vez mais crítica do governo da Irlanda.