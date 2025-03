Seleção Brasileira desembarca em Buenos Aires para clássico contra a Argentina pelas Eliminatórias

A Seleção Brasileira desembarcou em Buenos Aires na noite desta segunda-feira para o clássico contra a Argentina. A partida ocorre nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Mâs Monumental, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Após três horas de voo entre Brasília e Buenos Aires, os jogadores foram recebidos por torcedores na capital argentina. Os atletas distribuíram autógrafos e tiraram fotos.

Antes da viagem, a Seleção Brasileira realizou seu último treino no Mané Garrincha. Na coletiva de imprensa pré-treino, o técnico Dorival Júnior confirmou as entradas de Wesley e Matheus Cunha no time titular. Além disso, o treinador terá de fazer outras mudanças obrigatórias na equipe, como Bento no lugar de Alisson, cortado por lesão.

Portanto, a provável escalação do Brasil para o clássico contra a Argentina é: Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; Joelinton e André; Raphinha, Rodrygo e Vinicius Júnior; Matheus Cunha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBF ? Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)

Após quebrar a sequência de dois empates com a vitória contra a Colômbia, a Seleção Brasileira chega mais tranquila para o clássico, apesar de não vencer a Argentina desde 2019. A equipe de Dorival Júnior está na terceira posição nas Eliminatórias, com 21 pontos, sete atrás da Albiceleste.

Do outro lado, a Argentina chega embalada para o clássico. Além do ciclo recente, com os títulos de duas Copas América e uma Copa do Mundo, a Albiceleste vem em ótima fase nas Eliminatórias, contando com três vitórias nos últimos quatro jogos. Líder com 28 pontos, a equipe de Lionel Scaloni pode se classificar antecipadamente ao Mundial, em caso de combinação de resultados.