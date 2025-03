Técnico argentino comenta fala polêmica de Raphinha e cita Neymar e Messi

O técnico Lionel Scaloni, da Argentina, comentou a declaração de Raphinha sobre a partida da próxima terça-feira. O comandante da Albiceleste não alimentou o clima quente e citou a amizade entre Messi e Neymar.

Não me aprofundei sobre a declaração, mas sei mais ou menos o que me comentaram. É um Argentina x Brasil, sempre é um jogo importante, mas é um jogo de futebol. Recordo a imagem da final da Copa América de 2021, Messi e Neymar sentados na escada do Maracanã. Essa é a imagem que temos que lembrar a todo. O melhor jogador e possivelmente o segundo melhor jogador do mundo juntos e sendo amigos. É a imagem que temos que enviar a todos.

São 90 minutos, um jogo dentro de campo que todos querem ganhar. Todos temos um conhecido ou um amigo brasileiro, joguei com um montão e me dei muito bem com eles, não temos motivos para passar daí. E não vai passar daí. Lionel Scaloni, em entrevista coletiva

Fala de Raphinha causa polêmica

Raphinha esquentou os ânimos para o jogo entre Argentina e Brasil, pelas Eliminatórias. O atacante da seleção brasileira foi questionado sobre o clássico em entrevista ao ex-jogador Romário.

Porrada neles. Sem dúvida. Porrada neles! No campo e fora de campo se tiver de ser. Raphinha

A fala não caiu bem. Os principais jornais argentinos repercutiram a declaração do atacante: "Já sabem o que fazer", escreveu o Olé. "Ele lançou uma ameaça forte", publicou o Clarín.

Argentina e Brasil se enfrentam nesta terça-feira, em Buenos Aires. As seleções entram em campo às 21h (de Brasília), no estádio Monumental de Núñez.

A Argentina garantirá vaga na Copa do Mundo de empatar ou vencer. Caso perca para o Brasil, terá de torcer por um empate ou derrota da Bolívia para o Uruguai.