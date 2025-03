São Paulo vence o Flamengo na estreia do Brasileirão feminino

O São Paulo venceu o Flamengo por 1 a 0, nesta segunda-feira, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro feminino, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Isa Guimarães foi a autora do gol do triunfo.

Com o resultado, o São Paulo conquistou seus primeiros três pontos na Série A1 do Brasileiro e pulou para a quinta posição. Do outro lado, o Flamengo amargou a derrota e ainda não somou pontos, aparecendo na 13ª colocação na tabela.

O Tricolor volta a campo nesta quinta-feira, contra o 3B da Amazônia. A bola rola às 15h (de Brasília), no Canindé. No mesmo dia e horário, o Flamengo, enfrenta o Bahia, no Joia da Princesa.

O gol da partida

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Dudinha deu passe em profundidade para Isa Guimarães, que ganhou da marcação e bateu na saída da goleira Isa Cruz.