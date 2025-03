São Paulo vai estrear no Brasileiro com um treinador diferente pelo terceiro ano seguido

O São Paulo faz sua estreia no Campeonato Brasileiro no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), diante do Sport, no Morumbis. Com Luis Zubeldía no comando, o Tricolor vai começar a competição com um treinador diferente pelo terceiro ano seguido.

O último técnico a comandar o São Paulo em duas estreias seguidas de Brasileirão foi Rogério Ceni. O ex-goleiro estava à beira do campo na vitória sobre o Athletico-PR, por 4 a 0, no Morumbis, em 2022, e na derrota contra o Botafogo, por 2 a 1, no Nilton Santos, no ano seguinte.

Inclusive, essa foi a única partida que Ceni comandou o Tricolor no Campeonato Brasileiro de 2023.

Em 2024, depois de Dorival Júnior, sucessor de Rogério Ceni, deixar o São Paulo para assumir a Seleção Brasileira, o Tricolor começou o Brasileirão com Thiago Carpini como treinador. Em sua estreia na competição, a equipe paulista perdeu para o Fortaleza, por 2 a 1, no Morumbis.

No entanto, o técnico durou apenas duas rodadas, sendo demitido logo em seguida.

Contratado no último mês de abril, Luis Zubeldía sucedeu Carpini no restante da temporada e agora se prepara para iniciar o Campeonato Brasileiro pela primeira vez no comando do Tricolor.

Em 2025, o São Paulo tem seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas em 14 jogos disputados, com 52,3% de aproveitamento. No Campeonato Paulista, a equipe foi eliminada na semifinal, após perder para o Palmeiras por 1 a 0, no Allianz Parque.