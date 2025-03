Ronaldo se retrata após dizer que Neymar culpa presidente da CBF por lesão

Ronaldo usou as redes sociais para se desculpar com Neymar após dizer que o jogador santista não se dá bem com Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

O que aconteceu

Ronaldo Fenômeno expôs a má relação entre os dois ao ser perguntado se acredita em Neymar para a Copa do Mundo de 2026. A declaração foi dada durante participação no Charla Podcast no último sábado (22).

Acredito. Ele tem um talento maravilhoso, mas vai ter que se sacrificar. E é um sacrifício que vale a pena, falta um ano para a Copa. Se ele chegar voando, a gente tem muita chance. Essas lesões musculares depois de mais de um ano parado são normais, eu passei por isso. Mas ele vai ter que se cuidar, descansar para caramba. É comer, treinar e dormir

Não sei se precisa de um ano inteiro, mas daqui a seis meses, fala: 'acabou, rapaziada, agora é Copa do Mundo'. Mas alguém tem que chegar para ele, alguma liderança, CBF, treinador e bater um papo com ele. Não sei se tem alguém que faça isso Ronaldo, ao Charla Podcast

Ronaldo disse então que Neymar culpa Ednaldo Rodrigues pela grave lesão em 2023. Na ocasião, o jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na derrota de 2 a 0 para o Uruguai, em jogo das eliminatórias sul-americanas, no Centenário. Cinco dias antes, a seleção brasileira havia empatado com a Venezuela em 1 a 1, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Pelo que eu sei, ele não se dá bem com Ednaldo. Ele acusa o Ednaldo que a lesão do cruzado foi em Cuiabá pelo gramado irregular. Foi o que eu ouvi, não sei se é verdade. Mas tem como fazer. Se ele chegar bem, aumentam as nossas chances

Pedido de desculpas

Hoje, Ronaldo veio a público se desculpar com Neymar. Ele publicou uma mensagem no X, antigo Twitter, dizendo que sabe como "histórias mal contadas podem prejudicar" os jogadores.

Deixo aqui o meu pedido de desculpa ao Neymar por ter falado da sua relação com o presidente da CBF. Como ex-jogador, sei o quanto histórias mal contadas podem nos prejudicar. Sei também o quanto o seu talento pode fazer a diferença na seleção brasileira. É por isso que torço!

Deixo aqui o meu pedido de desculpa ao @neymarjr por ter falado da sua relação com o presidente da CBF. Como ex-jogador, sei o quanto histórias mal contadas podem nos prejudicar. Sei também o quanto o seu talento pode fazer a diferença na Seleção Brasileira. É por isso que torço! -- Ronaldo Nazário (@Ronaldo) March 24, 2025

Ednaldo reeleito

Com uma candidatura única, Ednaldo Rodrigues foi reeleito presidente da CBF por unanimidade pelos próximos quatro anos. O dirigente contava com o apoio de 27 federações estaduais e 26 clubes, o que inviabilizava o registro de qualquer outro concorrente.

Clubes e federações se reuniram na manhã de hoje na sede da entidade, no bairro da Barra da Tijuca, na Zona Oeste (RJ). O próximo ciclo de Ednaldo no poder começa em 2026 e acaba em 2030.