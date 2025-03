Real Brasília x Corinthians: veja informações e onde assistir à partida do Brasileiro feminino

Nesta segunda-feira, o Corinthians faz sua estreia no Campeonato Brasileiro feminino de 2025. As Brabas enfrentam o Real Brasília, a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Valmir Bezerra, o Bezerrão, no Distrito Federal.

O Timão tenta se reabilitar da recente derrota para o São Paulo, na final da Supercopa do Brasil feminina. O time foi derrotado nos pênaltis, após um empate sem gols no Morumbis.

A equipe de Lucas Piccinato, ainda, defende uma hegemonia no Brasileirão. O clube é dono de seis troféus do torneio e foi campeão nas últimas cinco edições (2020, 2021, 2022, 2023 e 2024).

Preparação finalizada! Tudo pronto para a estreia no Campeonato Brasileiro ?? pic.twitter.com/GQfiWOlPy1 ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) March 23, 2025

Onde assistir Real Brasília x Corinthians?

O duelo será transmitido pelo canal SporTV, através da grade fechada de televisão.