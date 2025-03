Corinthians faz 8 a 2 no Real Brasília na estreia no Brasileirão feminino

O Corinthians venceu o Real Brasília nesta segunda-feira por 8 a 2, em jogo pela estreia do Campeonato Brasileiro feminino de 2025. A partida atrasou cerca de uma hora devido ao gramado alagado por forte chuva.

Jaque Ribeiro, Andressa Alves, Vic Albuquerque, Luciana (contra), Letícia (2x), Jhonson e Robledo marcaram pelas Brabas, enquanto Katyelle e Manu Balbinot diminuíram pelas Leoas. O Corinthians subiu para a segunda posição do Brasileirão com a vitória, atrás apenas da Ferroviária, que soma um saldo de gols de 7, após golear o Sport. Já o Real Brasília desceu para 15º colocado.

A partida estava prevista para começar às 19h, mas só foi ter início 20h15 pela forte chuva que atingiu o Bezerrão, no Distrito Federal. Os funcionários precisaram realizar trabalho para secar a maior parte da água que encharcou o gramado.

Corinthians e Real Brasília voltam aos gramados na próxima quinta-feira: as Brabas recebem o Juventude às 16h, enquanto as Leoas vão à casa do Sport, às 15h (de Brasília).

Primeiro tempo contou com golaço, falha e pênalti

Com 18 minutos do primeiro tempo, a atacante Jaque Ribeiro fez um golaço que colocou as Brabas na frente. A bola sobrou pingando na frente da atacante, que dominou no peito e soltou uma bomba de muito longe, acertando o canto direito da goleira Camila Menezes.

No final de uma primeira etapa de domínio alvinegro, Andressa ampliou para as Brabas após falha da goleira do Real Brasília. O Corinthians teve maior posse de bola durante toda a primeira etapa, e soube aproveitar as oportunidades. No segundo gol, a meia Dayana Rodríguez cruzou na grande área nas mãos de Camila, que deixou a bola cair para a sobra de Andressa Alves, aos 37.

Para entrar no top 15 de maiores artilheiros da história do Corinthians, entre homens e mulheres, Vic Albuquerque anotou o terceiro das Brabas e seu 110º gol pela equipe. Jaque Ribeiro foi derrubada por Petra na área e a árbitra do confronto anotou a penalidade, cobrada pela artilheira no canto esquerdo do gol, aos 45 minutos.

Na segunda etapa, ainda mais emoção

O Corinthians ampliou o placar para 5 a 0, com gol contra de Luciana e outro de cabeça com Letícia. Os tentos saíram aos 9 e 15 minutos da segunda etapa, respectivamente.

Pouco depois, as Brabas sofreram susto do Real Brasília, que marcou dois gols em menos de dois minutos: no primeiro, aos 19 minutos, Maiara chutou de longe e a bola acertou o travessão. A goleira Nicole se perdeu no rumo da jogada e não conseguiu fazer a defesa na sobra de Katyelle; já o segundo, na saída após o tento sofrido, o Corinthians perdeu a posse e Manu Balbinot chutou do meio-campo e marcou golaço de cobertura, aos 21.

Letícia fez seu segundo gol no jogo e o segundo pelo Corinthians, aos 32, Jhonson fez o sétimo, aos 48 e Robledo encerrou o placar um minuto depois. Duda Sampaio cruzou para dentro da área e a camisa 19 fez belo domínio que tirou a marcação para marcar sem dificuldades. Já a joia alvinegra recebeu em velocidade a frente das zagueiras do Real Brasília e bateu forte para fazer o sétimo das Brabas. A camisa 7 emplacou o oitavo com boa finalização e sem chance para a goleira Camila.