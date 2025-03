Raphinha admite que corte de Neymar mexeu com a seleção brasileira

Raphinha admitiu que o corte de Neymar dos jogos contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas mexeu com a seleção brasileira. O atacante do Santos foi desconvocado por dores na coxa esquerda.

Mexe. Querendo ou não, a gente sempre quer estar com ele [Neymar] na seleção. Não só como jogador, mas também como pessoa. É um cara que tá sempre ajudando todo mundo. Quando eu era um dos novos na convocação, ele foi um dos caras que mais me abraçou e passou confiança para executar o que eu vinha fazendo no clube. Eu tinha certeza que ele ajudaria não só a rapaziada que é um pouco mais experiente, mas os mais novos também a ter uma confiança para poder chegar no jogo e estar mais tranquilo. Não ter o Neymar junto com a gente mexe. Raphinha, à Romário TV

Neymar está fora da seleção brasileira desde outubro de 2023, quanto sofreu uma grave lesão no joelho. Ele foi chamado por Dorival Jr para esta data Fifa, mas acabou cortado pelo problema da coxa, adiando seu reencontro com a Amarelinha.

O Brasil venceu a Colômbia e encara a Argentina nesta terça-feira. A partida será no Monumental de Núñez, casa do River Plate (ARG), às 21h (de Brasília).

O que mais Raphinha falou

Confiante no hexa: "Eu acho que tem [condição de ganhar a Copa do Mundo de 2026]. Obviamente, com o momento que a gente tá vivendo, a maioria das pessoas não nos coloca como favoritos à Copa, mas acho que a seleção é sempre favorita, independentemente do momento que está passando, e acho que a gente tem bons jogadores. A gente está querendo e tem um grupo de qualidade, acho que a gente tem grande chance de chegar na final da Copa e ganhar".

'Vontade de torcedor': Ver o Brasil campeão novamente segue como a vontade de um torcedor brasileiro, sei que estou jogando, mas o sentimento que tenho é de um torcedor que quer ver o Brasil bem. Fico muito irritado quando a gente perde ou não consegue ganhar um jogo que a gente fez de tudo e o resultado acabou não acontecendo. A minha vontade de ganhar a Copa é a de qualquer brasileiro. Levo isso como algo que me dá mais força".