Raphinha 'pegou pilha' de Romário em polêmica? PVC e Hernan debatem

Raphinha "pegou pilha" de Romário na polêmica declaração antes do clássico entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa?

No De Primeira, o repórter Igor Siqueira explicou o contexto da entrevista de Raphinha para Romário, e os colunistas André Hernan e Paulo Vinícius Coelho debateram a questão.

Igor Siqueira: Raphinha foi na onda de Romário

Para vocês entenderem como é que funcionou. O Romário, no dia [do relátorio final] da CPI [das apostas esportivas], apareceu no hotel da seleção e gravou uma série de entrevistas com alguns jogadores pro canal Romário TV. Ele gravou com o Rodrygo, com o Endrick e com o Raphinha.

O Romário tem esse estilo mais direto, sem papas na língua, provocador, e o Rafinha admira muito o Romário. Então foi uma fala num contexto que é difícil quando a gente coloca no papel para os argentinos entenderem que foi talvez mais uma fala do Romário do que do Rafinha.

E o Rafinha foi na onda. Era como se um cara que fosse superior a você, que você encara como ídolo, tivesse enquadrando o Raphinha e o Raphinha tivesse dizendo: é isso mesmo, é porrada neles, eu vou fazer gol.

Igor Siqueira

Hernan: Não é o perfil do Raphinha

É uma resenha de café que estava gravando e foi pro ar. Esse não é o perfil do Raphinha, não é o perfil dele. Essa personalidade de falar, dessa resenha. Se fosse o Felipe Melo, o Luís Fabiano, mas o Raphinha não é muito o perfil dele.

André Hernan

PVC: Quem falou foi o Raphinha

Quem falou foi o Rafinha. Muita coisa mudou na comunicação, mas tem o entrevistador, que é Romário, e o Raphinha, que é o entrevistado. Quem fala? O entrevistado. Não é o entrevistador que fala, é o entrevistado.

Ninguém vai pegar o Romário em Buenos Aires. Quem é que vão pegar? É o Raphinha. Quem falou? Foi o Rafinha.

Paulo Vinícius Coelho

