Raphinha esquenta o clima para jogo do Brasil na Argentina: 'F...-se eles'

O Brasil enfrenta a Argentina nesta terça-feira (25), no estádio Monumental do River Plate, em Buenos Aires, com os donos da casa precisando de apenas um empate para garantir a classificação à Copa do Mundo de 2026 pelas Eliminatórias. Mas se depender de Raphinha, atacante do Barcelona, esse plano será adiado para a próxima rodada. Em conversa com Romário, ele prometeu marcar um gol no duelo pelas Eliminatórias e "porrada" diante do rival.

"Porrada neles. Sem dúvida. Porrada neles. No campo e fora do campo, se tiver que ser", afirmou Raphinha, ao ser perguntado por Romário se daria "porrada no maior rival". Desde 2019, a seleção brasileira não vence uma partida contra os argentinos. Já foram quatro encontros desde a semifinal da Copa América daquele ano, com três derrotas e um empate. Além disso, na última partida, os argentinos saíram vitoriosos no Maracanã, por 1 a 0, em 2023.

Raphinha é um dos principais nomes da seleção de Dorival Júnior. No último duelo, com a Colômbia, o atacante foi às redes, ainda no primeiro tempo, para abrir o placar na vitória apertada por 2 a 1. Com cinco gols nas Eliminatórias, Raphinha divide a vice-artilharia na disputa com Miguelito, Enner Valencia, Luis Díaz e Darwin Nuñez. Lionel Messi, ausência na convocação argentina, lidera, com seis gols.

Durante a entrevista, Romário também questionou o atacante se ele faria "a p.... do gol contra a Argentina". Raphinha respondeu positivamente e que "f...-se eles". Além de não vencer há quatro jogos a atual campeã do mundo, o Brasil também não marca contra os rivais nesse mesmo período. O último atacante capaz de furar a defesa argentina foi Roberto Firmino, na vitória por 2 a 0 na Copa América de 2019.

Raphinha corria o risco de ficar fora de duelo, por estar pendurado com o cartão amarelo. No entanto, ele foi um dos líderes da equipe em campo e disputou os 90 minutos em Brasília contra a Colômbia, sem ser substituído. O Barcelona "torcia" para que o atacante fosse suspenso, para tê-lo de volta mais cedo e contar com seu reforço no duelo com o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol nesta quinta-feira.

O camisa 11 é um dos candidatos a melhor jogador do mundo nesta temporada. Ele soma 26 gols em 39 jogos e, na Liga dos Campeões, com 11 tentos em 10 partidas, superou Neymar como o maior artilheiro em uma só edição do torneio - e ainda poderá disputar mais cinco jogos, caso o Barcelona avance até a decisão.

Nas Eliminatórias, o Brasil ocupa o terceiro lugar com 21 pontos e encaminhou a classificação à Copa do Mundo de 2026, após início aos trancos e barrancos na competição. Após o duelo com a Argentina, a seleção fará ainda mais dois jogos, contra Equador e Paraguai, para definir sua vida nas Eliminatórias.