Quinteto remanescente no Palmeiras de 2020 busca segundo título Paulista diante do Corinthians

O Palmeiras decide pela segunda vez nesta década o título do Campeonato Paulista contra o Corinthians. A última vez que os times se enfrentaram valendo taça foi em 2020, quando venceu o rival, no Allianz Parque. O elenco ainda conta com cinco remanescentes daquele título.

O quinteto formado pelo goleiro Weverton, pelo zagueiro Gustavo Gómez, pelos laterais direito Mayke e Marcos Rocha, além do meio-campista Raphael Veiga busca repetir a história de cinco anos atrás e conquistar mais uma taça em um Derby, nesta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Verdão perdeu o jogo de ida, por 1 a 0, no Allianz Parque e busca a virada.

Naquele ano, o técnico do Verdão era Vanderlei Luxemburgo. Dos jogadores remanescentes, apenas Weverton e Marcos Rocha foram titulares nos dois jogos. Raphael Veiga entrou no decorrer do jogo, enquanto Mayke ficou apenas no banco de reservas.

As equipes empataram o primeiro jogo, por 0 a 0, na Neo Química Arena. Na volta, novo empate, dessa vez por 1 a 1, levando a decisão para os pênaltis. Weverton defendeu as cobranças de Cantillo e Michel Macedo. Pelo lado do Verdão, Patrick de Paula fez o último para garantir a vitória por 4 a 3. O título paulista, inclusive, foi o último do clube antes da chegada de Abel Ferreira, que se deu cerca de dois meses depois.

Esta será a oitava final de Campeonato Paulista entre Palmeiras e Corinthians na história. O Verdão tem vantagem de quatro títulos contra três do rival. O Alviverde faturou a taça em 1936, 1974, 1993 e 2020, enquanto o Alvinegro levou a melhor em 1995, 1999 e 2018. Tendo isso em vista, em 2025, o Palmeiras pode ampliar esse número ou ver o rival igualar as conquistas.

Palmeiras e Corinthians já se enfrentaram 20 vezes nesta década. O time comandado por Abel Ferreira tem um retrospecto positivo, com oito vitórias, oito empates e apenas quatro derrotas. Além disso, 28 gols marcados e 17 sofridos.