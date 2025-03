Quem é Alex de Minaur, o 'Demônio', rival de João Fonseca no Masters 1000 de Miami?

Após garantir a classificação contra o francês Ugo Humbert, número 20 do mundo, João Fonseca terá mais um desafio nesta segunda-feira, a partir das 20h (de Brasília), pelo Masters de Miami. A promessa do tênis brasileiro enfrenta o adversário mais difícil do torneio até aqui: Alex de Minaur, australiano e 11º no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), que recebeu o apelido de "Demônio" por seu desempenho em quadra.

Aos 26 anos, De Mnaur já chegou a ser sexto no ranking, em julho de 2024. Assim como Fonseca, teve um início precoce no esporte profissional, há dez anos, antes de atingir a maioridade. Filho de pai uruguaio, Anibal, e mãe espanhola, Esther, é natural de Sydney, na Austrália, mas desde os cinco anos vive em Alicante, cidade próxima a Múrcia e Valência, na Espanha.

Durante a infância, se dividiu entre a Oceania e a Europa. Treinando em Alicante, recebe investimentos e suporte da Austrália para praticar o esporte - fato que o fez optar por defender o país-natal em sua carreira no tênis. Por ter iniciado precocemente como profissional, De Minaur teve de terminar o Ensino Médio enquanto se dividia com o circuito da ATP.

Lleyton Hewitt, também australiano, foi um dos mentores do jovem em seus primeiros anos no tênis. Mesmo morando na Espanha, ele criou uma relação próxima com a Austrália. Em seu peito, carrega uma tatuagem com o número 109, por ser o 109º jogador a defender a seleção australiana na Copa Davis.

O início precoce também fez com que, ainda jovem, já se destacasse no circuito. Por seu estilo arrojado e veloz em quadra - que se assemelham aos de João Fonseca e que fizeram o brasileiro ser comparado com Sinner e Alcaraz -, De Minaur recebeu o apelido de "Demônio".

Ele soma nove títulos do circuito. Mas ainda busca seu primeiro de Masters 1000. Em 2024, viveu seu melhor ano como profissional, chegando às quartas de final de três Grand Slams (Roland Garros, Wimbledon e US Open) e se colocando na sexta posição no ranking da ATP. Repetiu a dose neste ano, no Australian Open.

Fora das quadras, vive um relacionamento com a também tenista Katie Boulter, número 35 no ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA). No último ano, após ganhar o ATP 500 de Acapulco, viajou para acompanhar o triunfo de sua amada no WTA de San Diego - onde precisou eliminar a brasileira Beatriz Haddad Maia no caminho para o título.

"Como jogador, tive que me adaptar e meio que encontrar maneiras de bater na bola um pouco mais forte só para me adaptar. É adaptar ou morrer", disse De Minaur, no último mês. A velocidade da bola é, também, uma das características de João Fonseca. O confronto desta segunda-feira será o primeiro entre os tenistas no circuito. Quem passar, enfrenta o vencedor do duelo entre Matteo Berrettini e Zizou Bergs nas oitavas de final.