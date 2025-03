PVC: Com reeleição, cartolas brasileiros não podem reclamar da CBF até 2030

Os dirigentes dos clubes da elite do futebol brasileiro não têm moral para reclamar de nada da CBF após dar 100% dos votos para a reeleição do presidente Ednaldo Rodrigues, afirmou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Quero aclamar o Ednaldo Rodrigues e depois dizer que qualquer presidente de clube que a partir da primeira rodada do Brasileiro que se levante para reclamar de qualquer coisa da CBF é culpado, porque o presidente recebeu o voto de todos, 100% das federações, dos clubes da Série A e dos clubes da Série B. Então, não reclame, ninguém, mais até o final do mandato do Ednaldo, em 2030.

Não reclame de erro de arbitragem, de erro no calendário, de ter convocação para data FIFA em excesso, jogador voltando lesionado, não reclame porque o presidente acabou de eleito por aclamação, com 100% dos votos.

Paulo Vinícius Coelho

O colunista ressaltou que até mesmo os dirigentes mais críticos à gestão da CBF votaram pela reeleição de Ednaldo Rodrigues, que comanda a entidade desde 2021.

Todos os dirigentes do futebol brasileiro deram 100% de apoio à gestão Ednaldo Rodrigues. Então, ninguém tem moral pra reclamar de hoje até 31 de março de 2030.

É bom lembrar todo mundo: BAP, Julio Casares, Augusto Melo, Marcelo Teixeira, Alessandro Barcellos, Mário Bittencourt, Leila Pereira. Todos, indistintamente.

Muita gente que elegeu o Ednaldo reclama da gestão dele e o elegeu mesmo assim, o que significa que ninguém tem licença para reclamar de nada nos próximos cinco anos, porque lavaram as mãos.

Paulo Vinícius Coelho

