Provável titular contra Argentina, Bento tem média de um gol sofrido por jogo na temporada

Com o corte de Alisson da Seleção Brasileira após forte choque de cabeça na vitória do Brasil sobre a Colômbia, na última quinta, Bento deve ser o substituto do goleiro do Liverpool no clássico contra a Argentina, nesta terça-feira, em Buenos Aires. Atualmente no Al-Nassr, o arqueiro, ex-Athletico-PR, tem média de mais de um gol sofrido por jogo.

ÚLTIMOS AJUSTES! ?? A Seleção Brasileira realizou na manhã desta segunda-feira (24) o último treino antes da partida contra a Argentina. No gramado do Estádio Mané Garrincha, em Brasília, o treinador Dorival Jr. e sua comissão técnica ajustaram os detalhes finais para o... pic.twitter.com/BRpIN5n29a ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 24, 2025

Na temporada, Bento já realizou 38 partidas pela equipe árabe e sofreu 39 gols, resultando em uma média de 1,02 gols sofridos por jogo. Apesar da média ruim, o goleiro também possui 12 partidas sem sofrer gols e, segundo o Sofascore, defende 72% das bolas.

O arqueiro já realizou três partidas com a camisa da seleção. Além desta última semana, Bento atuou na vitória sobre a Inglaterra em março do ano passado e no empate com a Espanha no mesmo mês. Em ambas, o atleta obteve atuações boas e foi elogiado pelos torcedores.

O confronto com os Hermanos está marcado para às 21h (de Brasília), nesta terça, no Monumental, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.