Prochazka rebate provocações e detona Ankalaev: "Falso campeão"

Desde que entrou no Ultimate, Jiri Prochazka mostrou ser um dos lutadores mais emocionantes do evento. Contudo, neste sábado (22), durante o UFC Londres, o campeão dos meio-pesados (93 kg), Magomed Ankalaev, ironizou o apelido do lutador ao sugerir uma luta entre ele e Carlos Ulberg, referindo-se a Prochazka como um "ninja falso". Horas após a mensagem, o tcheco usou suas redes sociais para rebater o detentor do cinturão, acusando-o de ser um "falso campeão".

Vale lembrar que, desde que venceu Alex 'Poatan' no último dia 8 de março, Magomed vem acompanhando os desdobramentos da divisão pelas redes sociais. O lutador russo já admitiu que seu empresário, Ali Abdelaziz, o ajuda a gerenciar suas redes, já que ele não fala inglês fluentemente.

"Quem escreveu isso, você? Ou algum dos seus escravos? Aqui você mostrou para todo mundo quem é o falso campeão. Como eu disse, eu quero a sua cabeça. Se eu tiver que passar por outra pessoa para te caçar, então vamos nessa", disparou Prochazka (clique aqui ou veja abaixo).

Mesmo com a polêmica com Ankalaev, Jiri está apenas atrás de Alex 'Poatan' no ranking dos meio-pesados do UFC. Atualmente, o lutador tcheco vem de vitória contra Jamahal Hill, por nocaute técnico, na edição do UFC 311, que aconteceu no dia 18 de janeiro, e ocupa a segunda colocação da lista.

Destino da categoria

Apesar da troca de farpas entre Ankalaev e Prochazka nas redes sociais, a tendência é que a primeira defesa de cinturão do lutador russo seja contra Alex Pereira. Desde o confronto do dia 8 de março, todas as partes interessadas estão de acordo com a revanche, e Magomed até elogiou o brasileiro durante o combate entre Carlos Ulberg e Jan Blachowicz, afirmando que o brasileiro está em um nível diferente.

Who wrote it, you? Or some your slave ?

Here you showed to everyone who's fraud Champion.

Like I said, I want your head.

If I have to go through someone else to hunt you, so Lets go for that ?? https://t.co/gNB2Frb5C1

- Jiri BJP Prochazka (@jiri_bjp) March 23, 2025