Palmeiras faz treino tático, e Abel pode ter mudanças no time para final contra o Corinthians

A preparação do Palmeiras segue a todo vapor para a final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, jogo que que acontece nesta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Verdão precisa reverter o placar após a derrota por 1 a 0 sofrida na ida, no Allianz Parque.

No gramado da Academia de Futebol, os jogadores fizeram, inicialmente, um trabalho de enfrentamentos e, na sequência, uma atividade tática de 11 contra 11. A comissão técnica de Abel Ferreira estabeleceu dinâmicas e objetivos específicos.

Por fim, o auxiliar Carlos Martinho aprimorou conceitos defensivos com zagueiros e laterais, enquanto Vitor Castanheira aperfeiçoou jogadas ofensivas com meio-campistas e atacantes.

O zagueiro Gustavo Gómez, o atacante Paulinho e o meio-campista Mauricio realizaram uma movimentação técnica em dimensões reduzidas com Crias do sub-20, no campo 2. Os dois primeiros seguem em tratamento de lesão no joelho direito e cirurgia na perna direita, respectivamente.

Mauricio segue cronograma de transição física após se recuperar de cirurgia no ombro direito. O meia perdeu os últimos três jogos decisivos, mas deve ser novidade para Abel Ferreira na decisão. O lateral direito Marcos Rocha, com lesão na coxa esquerda, é dúvida. Caso seja ausência, Mayke é quem deve assumir o setor.

Atual tricampeão, o Palmeiras, para ser tetra, precisa vencer por dois gols de diferença. A vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.