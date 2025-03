Pablo comenta compromissos antes de decisão do Estadual: "Situação diferente"

O Sport decide o Campeonato Pernambucano em casa, na Ilha do Retiro, diante do Retrô, em data ainda a ser definida pela Federação Pernambucana de Futebol. A primeira partida ocorreu no último sábado e acabou em vitória do Rubro-Negro por 3 a 2. Antes da segunda partida da final, entretanto, o Leão tem uma agenda cheia.

Nesta quarta-feira, a equipe enfrenta o Altos-PI, pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Já classificado, o Rubro-Negro busca a liderança do Grupo A. No sábado, o time pernambucano estreia no Brasileirão diante do São Paulo, no Morumbis, em um duelo que marca o retorno da equipe à Série A após três temporadas de ausência.

"É uma situação diferente não poder viver o clima da final entre o primeiro e o segundo jogo, mas temos que nos concentrar na próxima partida, que neste momento passa a ser a mais importante", declarou Pablo, atacante do Rubro-Negro.

A partida da final estava inicialmente marcada para esta quarta, porém, teve de ser adiada devido à partida contra o Altos-PI, que também sofreu alteração de data.

O centroavante, ex-São Paulo e Athletico-PR, foi o atleta que deu a vantagem ao Sport na partida de ida na final do Pernambucano, com um gol aos 43 minutos do segundo tempo.

"Desde que cheguei, me senti muito bem recebido no clube, pelos companheiros, pela torcida e pela cidade de modo geral. Estou totalmente adaptado e me sentindo em casa, mas sei que é só o começo. Temos uma temporada longa e difícil. O Sport precisa honrar sua história e fazer uma grande Série A, e é isso que está na minha cabeça", completou.

Com os mesmos seis gols do atacante Lenny Lobato, Pablo é o artilheiro da equipe de Recife na temporada.

Em caso de título, o Sport irá se consagrar tricampeão consecutivo do Campeonato Pernambucano, além de chegar à sua 45ª conquista da competição.