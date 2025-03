Nem Ronaldo, nem Ednaldo: Luxa sugere ex-jogador preparado para assumir CBF

O ex-técnico Vanderlei Luxemburgo analisou o atual momento da CBF e avaliou a recente desistência de candidatura de Ronaldo Fenômeno à presidência da entidade.

O que aconteceu

Vanderlei Luxemburgo acredita que Mauro Silva seja o nome ideal para o cargo. O ex-volante tetracampeão do mundo ocupa atualmente a vice-presidência da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Eu acho que tem um profissional hoje preparado para isso [assumir a CBF]. Mauro Silva. Ele está há oito, nove anos ali dentro. Uma coisa é você entender como é que funciona a gestão lá dentro, aquele jogo da máquina

O Mauro Silva está preparado para entender esse jogo. Acho que ele seria um nome que poderia brigar e postular por uma ida à CBF. Eu acho que isso vai acontecer muito rápido Vanderlei Luxemburgo, em entrevista ao CNN Esportes S/A

Luxa lamentou a desistência de Ronaldo. O treinador lembrou, porém, que o desempenho do ex-camisa 9 como gestor de futebol não tem sido positivo.

Eu acho que isso foi muito ruim [desistência de Ronaldo]. Não deveria ser dessa forma. Mas olhando a nível do que isso representaria, o Ronaldo tem uma história dentro do futebol como jogador que é fantástica, mas tem uma gestão ruim no Valladolid

Luxemburgo acredita que a classe de ex-jogadores precisa estar mais envolvida dentro da CBF. Antes de se tornar um dos técnicos mais renomados do futebol brasileiro, Luxa atuou como jogador e defendeu Flamengo, Inter e Botafogo.

Eu acho que nós ex-jogadores precisamos estar mais dentro dos clubes, entrar mais como dirigente dentro dos clubes, nas federações, postular realmente um cargo de presidente da CBF, postular cargo de presidente de federação, acho que nós podemos abrir esse espaço

Ednaldo Rodrigues será reconduzido hoje à presidência da CBF. No cargo desde 2021, ele é o único candidato na eleição e ficará no comando da entidade de março de 2026 a março de 2030.

A desistência de Ronaldo à presidência da CBF

Ronaldo anunciou na semana retrasada que desistiu de disputar a presidência da CBF. Em post no Instagram, o ex-camisa 9 da seleção brasileira disse que as federações se recusaram a recebê-lo e indicaram apoio à reeleição de Ednaldo Rodrigues, atual presidente.

No meu primeiro contato com as 27 filiadas, encontrei 23 portas fechadas. As federações se recusaram a me receber em suas casas, sob o argumento de satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição. Não pude apresentar meu projeto, levar minhas ideias e ouvi-las como gostaria. Não houve qualquer abertura para o diálogo

Se a maioria com o poder de decisão entende que o futebol brasileiro está em boas mãos, pouco importa a minha opinião Ronaldo

Ronaldo reclamou que não conseguiu apresentar seu projeto e ideias para os presidentes de federações. "Não houve qualquer diálogo. O estatuto concede às federações o voto de maior peso e, portanto, fica claro que não há como concorrer", diz o ex-jogador na publicação.