Na semana de estreia, São Paulo não começa o Brasileirão com vitória desde 2022

No próximo sábado, o São Paulo faz sua estreia pelo Campeonato Brasileiro, às 18h30 (de Brasília), contra o Sport, no Morumbis. O Tricolor não tem uma vitória na primeira rodada da competição desde 2022.

Na ocasião, o São Paulo recebeu o Athletico-PR no dia 10 de abril, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. O Tricolor goleou por 4 a 0, com gols de Luciano e Jonathan Calleri, que balançou as redes três vezes.

No ano seguinte, a equipe paulista iniciou sua caminhada no Brasileirão no dia 15 de abril, quando visitou o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. Tiquinho Soares abriu o placar para o Glorioso, mas Calleri empatou para o Tricolor. Na reta final, Eduardo garantiu a vitória do Alvinegro, por 2 a 1.

9??5?? anos do 1° gol em partida oficial ?? No dia 23 de março de 1930, às 16h20, Barthô marcou o primeiro gol da história do São Paulo em partidas oficiais, em um duelo com o Juventus na Rua Javari. O gol saiu aos 10 minutos da primeira etapa, após pênalti marcado em... pic.twitter.com/wcDz0Hru0J ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 23, 2025

Por fim, em 2024, o São Paulo foi até o Castelão encarar o Fortaleza, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 13 de abril. O time da casa venceu por 2 a 0, com gols de Juan Martín Lucero e Imanol Machuca. André Silva desconto para o Tricolor.

Sem atuar desde o dia 10 de março, quando foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista para o Palmeiras, o São Paulo ainda tem a semana completa para se preparar para a estreia no Brasileirão. Em seguida, a equipe do técnico Luis Zubeldía também começa sua caminhada na Copa Libertadores.

O Tricolor visita o Talleres, da Argentina, no dia 2 de abril, quarta-feira, às 21h30, pela primeira rodada do grupo D, no Estádio Mario Alberto Kempes.