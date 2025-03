Gol de Ronaldo fez zagueiro da seleção virar corintiano: 'Era são-paulino'

Provável titular na partida entre Brasil e Argentina nesta terça, o zagueiro Murillo, revelado pelo Corinthians, era são-paulino na infância, mas "virou a casaca" após um gol de Ronaldo Fenômeno.

O que aconteceu

Murillo se tornou corintiano em 2009. São-paulino, ele viu o coração mudar de lado quando Ronaldo fez o gol de cobertura sobre Fábio Costa, no jogo de ida da final entre Corinthians e Santos, pelo Paulistão daquele ano. O Timão venceu por 3 a 1.

Eu vou falar uma verdade aqui: até os meus oito, nove anos, eu era são-paulino. Meu pai sabia. Inclusive, quando jogavam Corinthians e São Paulo, na maioria das vezes o Corinthians ganhava, ele sempre me zoava, eu ficava bravo, chorava, saía correndo e me trancava no quarto. Eu ficava muito bravo.

Eu pensei melhor assistindo a Corinthians x Santos, que o Ronaldo fez o gol de cobertura no Fábio Costa. A lembrança é muito fértil: quando ele deu a cavadinha, eu corri, tinha um bar na minha rua, saí do bar, fui na casa do meu pai, tirei a camisa que eu estava e coloquei a camisa do Corinthians. Todo mundo olhou para mim, eu pequenininho, e falei: 'a partir de hoje sou corintiano'. Murillo, à ESPN

O desejo de jogar no Corinthians foi despertado. Ele acabou realizando o sonho em abril de 2023, quando o zagueiro entrou em campo na vitória sobre o Remo, na Copa do Brasil.

Depois daquele momento, foi Corinthians na veia. O Ronaldo me fez virar corintiano depois daquele gol... É um time muito vitorioso, tem muita garra, muita força de vontade. Eu pensava naquele momento: quero jogar um dia nesse clube. Quero um dia sentir o que é ser Corinthians. Com nove, oito anos de idade. Lembro que falei para o meu pai: 'quero jogar um dia no Corinthians'. Murillo

Murillo foi vendido ao Nottingham Forest após ascensão no Corinthians. O defensor é titular do clube inglês praticamente desde a chegada e foi convocado para a seleção brasileira pela primeira vez nesta Data Fifa.