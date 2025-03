Matheus Cunha vê "evolução" em trabalho de Dorival e relembra embates contra Argentina: "Nunca perdi"

Visando o jogo contra a Argentina, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, Matheus Cunha relembrou suas partidas contra os "hermanos". Além disso, o atacante, presente em convocações desde 2020, falou sobre as diferentes comissões em que trabalhou e exaltou Dorival Júnior, apontando "evolução" do técnico.

"Jogar contra eles é mágico. Fico muito feliz de que sou parte do elenco novamente nesse clássico. É um peso diferente de tudo, temos que nos impor e mostrar quem é a Seleção Brasileira. Minhas lembranças contra a Argentina são maravilhosas, eu nunca perdi para eles", disse Matheus Cunha em coletiva de imprensa.

Parte do elenco que ganhou o ouro nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, Matheus Cunha relembrou a partida que qualificou o Brasil ao torneio, em uma vitória por 3 a 0 contra a Argentina, com dois gols dele.

"O momento em que marco os dois gols contra eles é um marco da minha passagem da adolescência para a vida adulta. Pude ajudar o Brasil a chegar às Olimpíadas", ressaltou.

O atacante do Wolves relembrou a passagem de Tite na Seleção Brasileira, mas não poupou elogios para o trabalho atual de Dorival Júnior: "Quando trabalhei com o Tite, era um período de mais estabilidade. Todos estavam bem adaptados, muito pelo tempo de trabalho".

"Porém, é uma questão de trabalho, e apesar do pouco tempo (do Dorival), estamos numa evolução grande. Precisamos ter o máximo de resultado, mas há uma adaptação de tudo, desde a tática até a forma, para ter essas vitórias. A evolução é gradativa", completou Matheus Cunha.

A bola rola para Brasil e Argentina nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), no Monumental. Na tabela das Eliminatórias, a Albiceleste lidera com 28 pontos. Por sua vez, a Canarinho está na terceira posição, com 21.