Matheus Cunha fala sobre racismo no futebol sul-americano: "O respeito é o princípio da humanidade"

A Seleção Brasileira enfrenta a Argentina nesta terça-feira, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Após a fala polêmica de Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, as discussões raciais se intensificaram no futebol brasileiro. Matheus Cunha falou sobre o caso, apontando que esse discurso vai além do esporte e ressaltou que o "respeito deve prevalecer, independente de cor ou etnia".

Nossas diferenças nos tornam únicos e esse é o valor que devemos exaltar, sempre unidos pela mesma paixão. O racismo não tem lugar na festa do futebol sul-americano. BASTA DE RACISMO! O futebol une, não faz diferenças. Não cometa atos racistas! ??? https://t.co/UFd9vsVQxF... pic.twitter.com/1GBl8OS1Ff ? CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 2, 2023

"Sobre o racismo, é um tema muito difícil de abordar. São algumas questões que não são do futebol, e sim devem ser princípios esclarecidos para o ser humano. O respeito, além de todas as outras coisas, é o princípio da humanidade, independente da cor ou da etnia", disse Matheus Cunha em coletiva de imprensa.

Além da fala de Alejandro Domínguez, Matheus Cunha reforçou o discurso de Guilherme Arana, que ressaltou a briga contra o racismo.

"Apesar da infelicidade que o presidente da Conmebol teve nas palavras que usou, aquilo tem que ser muito mais claro, coisas assim não podem acontecer. Quem sofre com racismo tem que se sentir abraçado e compreendido pelas pessoas, não o contrário", completou.