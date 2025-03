Marcelo Teixeira despista acerto do Santos com William Arão, mas avisa: "Estamos de olho"

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, descartou qualquer acerto com o volante William Arão, que atualmente defende o Panathinaikos, da Grécia. O dirigente, porém, revelou também que segue observando as oportunidades no mercado de transferências.

"Não (sobre um acerto com William Arão), foi uma possibilidade anterior ao Zé Rafael, estava nos planos, lógico que estamos de olho no mercado, mas, no momento, não é uma prioridade. Mantemos o foco no grupo atual, mas estamos atentos para reforçar a equipe", disse o presidente do Santos em entrevista na sede da CBF.

Arão, de 33 anos, defende o Panathinaikos desde agosto de 2024, após deixar o Fenerbahce, da Tuquia, Antes, o jogador defendeu o Flamengo em uma vitoriosa passagem. Com a equipe carioca, carrega no currículo dez conquistas: uma Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro Cariocas.

O volante, que pode atuar como zagueiro, também teve passagens pelas categorias de base do São Paulo e pelo Corinthians, clube pelo qual fez sua estreia profissional. Por enquanto, na equipe da Grécia, William Arão tem 81 jogos, com quatro bolas na rede e quatro assistências.

DOMINGO TEM ESTREIA! ???? O Santos começará a sua campanha no @Brasileirao diante do Vasco, fora de casa. É a terceira vez que esta é a nossa rodada inicial na competição. Na primeira, em 1982, vitória santista, por 1 a 0, com esse GOLAÇO de Pita. pic.twitter.com/5IiPZ8Gmb2 ? Santos FC (@SantosFC) March 24, 2025

O Peixe se prepara para estrear no Campeonato Brasileiro no domingo (30), às 18h30 (de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

Presidente alerta falta de "experiência" de Ronaldo e revela apoio de Santos a Ednaldo

Atual presidente da CBF e até então único candidato para reeleição, Ednaldo Rodrigues foi mantido no cargo entre os anos de 2026 e 2030, nesta segunda-feira, ao receber todos os votos. Marcelo Teixeira mostrou o apoio do Santos ao cartola em detrimento ao ex-jogador Ronaldo Fenômeno.

"Acho que o mais importante é haver consistência. Não basta, como o Ronaldo, ter uma boa trajetória como atleta, como dirigente, acho que o mais importante é ter bagagem, experiência, um grupo de trabalho que possa oferecer algo mais moderno, pense mais na questão profissional, arbitragem, estrutura", disse

"Posicionamento do clube foi pela eleição do presidente Ednaldo. Importante nós refletirmos a fase do futebol brasileiro, gostaríamos de que, de uma forma democrática, tivéssemos outras opções de candidaturas, nada contrário a permanência do Ednaldo, até por que todos estão apoiando a sua gestão", complementou.

A chapa de Ednaldo foi a única inscrita para a eleição, após a desistência de Ronaldo Fenômeno, que não recebeu o apoio de nenhuma federação e não conseguiu se candidatar.

Para o presidente do Santos, a união de todos os clubes é o principal objetivo para o crescimento do futebol brasileiro. Marcelo Teixeira ainda afirmou que outros candidatos concorrendo a eleição seria mais atrativo.

"Mas, pela grandeza e pela democracia, seria interessante termos outros candidatos, de uma maneira diferente ter essa avaliação. Acredito que o trabalho é de uma unidade entre os clubes, para que a gente fortaleça o esporte, especialmente o futebol masculino, feminino, a base, para que a gente consiga vislumbrar no futuro o Brasil como uma potência no futebol mundial", completou.