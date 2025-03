Kylian Mbappé vibra com classificação da França na Liga das Nações

A França venceu a Croácia nos pênaltis (5-4) e se classificou para a 'Final Four' da Liga das Nações, que será disputada em junho contra a Espanha, neste domingo (23) no Stade de France, num duelo em que venceu por 2 a 0, deixando tudo igual no placar agregado.

Os 'Bleus' equilibraram a desvantagem após a derrota (2-0) sofrida em Split na quinta-feira, com gols de Michael Olise, de cobrança de falta direta (52?), e Ousmane Dembélé (80?).

O placar não mudou na prorrogação e, nos pênaltis, o zagueiro do Bayern de Munique, Dayot Upamecano, converteu a cobrança decisiva para os franceses.

O goleiro Mike Maignan, com duas defesas, foi o herói da noite, comemorada em grande estilo no Stade de France carente de alegrias de uma vice-campeã mundial que não se reerguia desde a Euro 2024.

"Nos pênaltis temos um goleiro que faz a diferença... Estávamos convencidos de que tínhamos os ingredientes para virar. Tivemos um excelente ambiente e conectamos os torcedores à equipe", disse o capitão francês Kylian Mbappé.

Na 'Final Four', que será disputada na Alemanha, que eliminou a Itália neste domingo, a França jogará no dia 5 de junho, em Stuttgart, contra a Espanha, que também venceu a Holanda nos pênaltis, em Valência.

Além disso, com esta vitória, a seleção francesa inicia em setembro as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, num grupo D completado por Ucrânia, Islândia e Azerbaijão.

A Croácia começará a jogar em junho na chave L com República Tcheca, Montenegro, Ilhas Faroe e Gibraltar.