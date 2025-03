Klein: relato de assédio de atletas do América-MG choca, mas não surpreende

O relato de assédio sexual de atletas do América-MG não surpreende mulheres envolvidas que trabalham com futebol, mas não deixa de ser chocante, disse Alicia Klein, no UOL News.

Quatro jogadoras da equipe mineira registraram um boletim de ocorrência contra Claiton Tim, que foi assistente em Juventude x América-MG, pelo Campeonato Brasileiro feminino.

A gente fica chocado, mas não fica surpreso. Para mulheres que habitam o ambiente do futebol, é muito claro que não somos bem-vindas e que boa parte do tempo não somos respeitadas.

O que choca é um profissional do futebol, durante sua atuação se sentir confortável para supostamente fazer esse comentário sobre jogadoras que também estão exercendo sua profissão. Ele não fez isso em um boteco.

Alicia Klein

Milly: É feito de propósito para lembrar que mulheres não deveriam estar ali

Mesmo que supostamente a gente coloque dentro do guarda-chuva do suposto elogio, não é elogio, é assédio. [...] Isso é feito de propósito para lembrar que somos mulheres e não deveríamos estar ali. Não tem essa de 'foi só um elogio'.

Milly Lacombe

