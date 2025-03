José Roberto Reynoso fatura o Clássico e a Copa Ouro no Curitiba Summer Tour 2025

Neste domingo, aconteceu o Concurso de Salto Nacional 4* Curitiba Summer Tour, com 37 conjuntos em pista no Clássico, a 1.45m. Em desempate idealizado por Rafael Ferrarez com 100 mil reais em premiação, cinco dos sete competidores voltaram a zerar e a vitória ficou com José Roberto Reynoso Fernandez Filho montando Cassilero JMen, westfalen de 11 anos registrado no studbook do Haras Agromen, em 30s75.

O jovem Eduardo Mattar, o Dudu, com seu Galiano de Fourches, sela belga de 11 anos, seguido de pertinho por José Luiz Guimarães de Carvalho montando Quiet van't Zorgvliet, égua BH do Haras Agromen de apenas 9 anos, fizeram em 32s40 e 32s41, respectivamente. Todos representando São Paulo.

Já no sábado, a Copa Ouro, a 1.35m, foi a principal disputa. Dos 54 conjuntos, nove foram ao desempate e cinco voltaram a zerar. Os primeiros três colocados andaram na casa dos 37 segundos. Sagrou-se campeão José Roberto Reynoso com Tanagra JMen II, de 10 anos, em 37,s14, dupla que já havia arrematado o vice na prova a 1.40m na sexta-feira, 21.

Pelas cores de Minas Gerais, Paulo Gil Rodrigues, com Chevaux Vivaz LMZ foi vice e Marcello Ciavaglia, carioca que agora defende o Paraná, com Incanta Cequipel garantiu o 3º posto, respecitvamente em 37s61 e 37s77.

O Curitiba Summer Tour também recebeu a 1ª Etapa das Seletivas para o sul-americano da Juventude, concomitantemente com uma 1ª Etapa em Recife. Nesta semana, entre 25 e 30, acontece o Nacional Cavalos de Raça em Anápolis, Goiás. Já na semana seguinte, entre 2 e 6 de abril, o nono SHP Open - Concurso de Salto Nacional 5* na Sociedade Hípica Paulista inclui a largada dos Circuitos Senior Top e Amadores 2025.