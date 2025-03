Caminho de Fonseca até título pode ter Zverev na semi e Djoko na final

Do UOL, em São Paulo

João Fonseca está na terceira rodada do Masters 1000 de Miami e pode enfrentar verdadeiras pedreiras no caminho até um eventual título. O número dois do mundo Alexander Zverev e o sérvio Novak Djokovic são potenciais adversários.

O que aconteceu

Fonseca encara o australiano Alex de Minaur, nº 11 do mundo, nesta segunda-feira, a partir das 20h (de Brasília). Caso avance, terá pela frente o italiano Matteo Berrenttini ou o belga Zizou Bergs, que se enfrentam ainda hoje, nas oitavas de final.

O brasileiro está do mesmo lado do alemão Alexander Zverev, e o embate pode acontecer nas semifinais. O número dois do mundo encara o australiano Jordan Thompson pela terceira rodada ainda hoje.

Já o quatro do ranking Taylor Fritz (EUA) pode ser o adversário de Fonseca nas quartas de final. O norte-americano também está na terceira rodada e entra em quadra hoje contra o canadense Denis Shapovalov.

Do outro lado da chave, Novak Djokovic (#5) e Casper Ruud (#6) surgem como potenciais rivais de João em uma eventual final. Os dois já estão nas oitavas de final do torneio e vão a quadra nesta terça-feira. Djoko encara o italiano Lorenzo Musetti, enquanto Ruud terá pela frente o argentino Francisco Cerúndolo.

Cinco favoritos já se despediram do Masters 1000 de Miami: Alcaraz (#3), Draper (#7), Medvedev (#8), Rublev (#9) e Tsitsipas (#10). Além disso, o número um do mundo, Jannik Sinner está fora da competição por doping.

A final masculina do torneio de Miami será neste domingo. O horário da partida ainda não foi confirmado.