Inglaterra vence Letônia e segue 100% nas Eliminatórias Europeias

Nesta segunda-feira, a Inglaterra bateu a Letônia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em Wembley, a equipe do técnico Thomas Tuchel venceu por 3 a 0, com o artilheiro Harry Kane marcando novamente pela seleção inglesa. Reece James e Eberechi Eze também balançaram as redes para os Three Lions.

Com o resultado, o grupo K permanece com a Inglaterra na liderança, com seis pontos. Já a Letônia caiu para a terceira colocação com três pontos, sendo ultrapassada pela Albânia.

A Inglaterra só volta a jogar no dia sete de junho contra Andorra, pela terceira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, às 13h (de Brasília). Já a Letônia fará um amistoso contra o Azerbaijão no mesmo dia, às 10h.

Three goals and three points for the #ThreeLions ? A solid start to our @FIFAWorldCup qualifying campaign under Thomas Tuchel. pic.twitter.com/YqgoHlNzFr ? England (@England) March 24, 2025

O jogo

Aproveitando a vantagem de jogar em Wembley, a Inglaterra dominou a Letônia na primeira etapa, mas encontrou dificuldades para transformar o amplo controle em chances reais de gol.

Ao não conseguir infiltrar na defesa adversária, as bolas paradas foram uma saída para os donos da casa. Foi exatanente assim que Reece James abriu o placar com 38 minutos, batendo falta com maestria, por cima da barreira. Um golaço.

No segundo tempo, a Inglaterra continuou a pressionar o adversário, a a Letônia se viu obrigada a arriscar ainda menos. No entanto, devido à intensidade exigida no jogo, os atletas ingleses caíram de rendimento.

Os donos da casa se reencontraram na partida aos 23 minutos, com Harry Kane ampliando o placar ao completar o cruzamento rasteiro de Rice. Depois, aos 31, foi a vez da promessa Eberechi Eze ir às redes, protagonizando uma linda jogada individual dentro da área antes de fechar a conta para a seleção inglesa, que ainda empilhou chances no final da partida, mas o resultado foi suficiente para manter a invencibilidade nas Eliminatórias.

Outros resultados

Lituânia 2 x 2 Finlândia

Albânia 3 x 0 Andorra

San Marino 1 x 5 Romênia

Bósnia e Herzegovina 2 x 1 Chipre

Polônia 2 x 0 Malta