Inglaterra vence com golaço, Kane decisivo e segue 100% nas Eliminatórias

A Inglaterra venceu a Letônia nesta segunda-feira por 3 a 0, em jogo válido pela segunda rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026.

Os gols da partida foram marcados por Reece James, com golaço de falta, Harry Kane e Eze. Com a vitória, a Inglaterra de Thomas Tuchel se manteve na primeira posição do grupo K e atingiu seis pontos no torneio, com duas vitórias em dois jogos. A Letônia ficou na segunda colocação, com três pontos.

Kane marcou seu terceiro gol nos últimos três jogos pela Inglaterra. O atacante anotou contra a Albânia, de Sylvinho, no duelo da primeira rodada das Eliminatórias neste ano, além do gol sobre a Irlanda, em novembro do ano passado, pela Liga das Nações.

As equipes voltam a campo em junho. Os ingleses enfrentam Andorra pelas Eliminatórias, e a Letônia encara o Azerbaijão em amistoso.

Inglaterra marcou um golaço no primeiro tempo

Reece James, lateral-direito da seleção inglesa, cobrou bela falta e abriu o placar. Após 17 finalizações e apenas três no gol da Letônia, a Inglaterra conseguiu falta para ser cobrada perto da grande área. O camisa 3 chutou com muito efeito e o goleiro Zviedris apenas observou. O tento que saiu aos 38 minutos manteve a vitória parcial ao elenco comandado por Thomas Tuchel.

Marcus Rashford foi muito ativo pelo lado esquerdo do ataque inglês e complicou a vida do lateral Roberts Savalnieks. O atacante da Inglaterra criou muitas oportunidades de cruzamento e jogadas perigosas, com dribles que deixaram o atleta da Letônia em mais de uma oportunidade. Harry Kane teve poucas chances de anotar seu tento.

Para variar, Kane marcou o seu no segundo tempo

O artilheiro e capitão da Inglaterra finalizou sem goleiro para marcar o segundo da Inglaterra. Na primeira etapa, o camisa 9 não conseguiu finalizar ao gol, devido a forte marcação da Letônia. No segundo tempo, com 23 minutos de jogo, Kane recebeu passe rasteiro de Declan Rice, após bela jogada da equipe inglesa, e chutou sem goleiro para marcar.

Eze ainda ampliou o placar ao sair do banco, e a Inglaterra atropelou a Letônia. O atacante driblou dois marcadores e finalizou aos 31 minutos, com desvio, para fazer o terceiro dos donos da casa. Ao todo, os ingleses finalizaram sete vezes no gol letão, contra apenas um chute pelo lado dos visitantes.