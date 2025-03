Hulk e Júnior Santos participam de parte do treino com elenco do Atlético-MG

O Atlético-MG segue a preparação para o início do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta segunda-feira, o elenco realizou um treino técnico e tático nos campos 6 e 7 da Cidade do Galo.

Os atacantes Hulk e Júnior Santos, em fase de transição do DM, participaram de parte da atividade com o grupo. Em outro momento, realizaram trabalho separado dos demais, com a preparação física. Eles ainda estão no processo de recuperação de lesões.

???? Play na semana que é semana de Brasileirão! pic.twitter.com/TBhyw5Quw0 ? Atlético (@Atletico) March 24, 2025

Guilherme Arana (Brasil), Junior Alonso (Paraguai) e Alan Franco (Equador) estão com as suas respectivas seleções para a próxima rodada Eliminatórias da Copa do Mundo. Caio Maia (joelho direito) e Cadu (joelho direito) seguem na fisioterapia com o Departamento Médico.

O Atlético-MG entra em campo no sábado, contra o Grêmio, em Porto Alegre, às 18h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.