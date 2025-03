Gonzalo Escobar é o líder de desarmes do Santos na temporada; confira

O lateral esquerdo Gonzalo Escobar é o líder de desarmes do Santos até aqui na temporada. O atleta soma 32 em 11 partidas disputadas, gerando uma média de 2,9% por jogo.

Escobar passou em branco no quesito apenas contra o Corinthians, em confronto válido pela fase de grupos do Paulistão. No duelo, entrou no lugar de Leonardo Godoy aos 10 minutos da etapa final.

O atleta, porém, compensou os números contra o Palmeiras, pela terceira rodada do Estadual. Naquela partida, desarmou sete vezes os atletas adversários, sendo o jogo que conseguiu o maior número.

Vale destacar também a grande contribuição de Escobar para a sequência de três jogos que Santos ficou sem sofrer gols. Contra Noroeste, Inter de Limeira e Red Bull Bragantino, o atleta somou incríveis 16 desarmes.

No elenco santista, atrás de Gonzalo Escobar, aparece João Pedro Chermon, com média de 2,1, João Schmidt (1,6), Diego Pituca (1,3) e Leonardo Godoy (1,1).