Fonseca leva virada em batalha contra nº 11 do mundo e é eliminado em Miami

João Fonseca até saiu na frente, mas levou a virada de Alex de Minaur, atual número 11 do mundo, e está eliminado na terceira rodada do Masters 1000 de Miami. O australiano venceu a batalha de 2h31min de duração na quadra principal no Hard Rock Stadium com parciais de 5/7, 7/5 e 6/3.

O fenômeno brasileiro, que começou o torneio em 60º do ranking, perdeu fôlego e derrapou no set decisivo. João venceu a primeira parcial com uma quebra decisiva, mas não conseguiu sustentar o domínio nos sets seguintes e se despede do torneio.

O carioca de 18 anos caiu antes das oitavas, mas registrou sua melhor campanha em Masters 1000. O brasileiro disputou um torneio de tal calibre pela terceira vez na carreira, tendo sido eliminado na segunda rodada nas duas ocasiões anteriores — em Madrid, no ano passado, e em Indian Wells no início deste mês.

De Minaur enfrenta nas próxima rodada o italiano Matteo Berrettini, número 30 do ranking, que venceu o belga Zizou Bergs por duplo 6/4. O australiano é o 5º tenista mais bem ranqueado que segue na disputa em Miami.

O Stadium foi mais uma vez "invadido" pela torcida brasileira, mas teve um desfecho diferente. O carioca havia disputado e vencido seus dois primeiros jogos na quadra principal do evento. O apoio massivo da arquibancada pintada de verde e amarelo fez o australiano reclamar de barulho diversas vezes. Após a partida, De Minaur brincou ao escrever na câmera sobre a atmosfera em Miami: "Rio Open".

Quebrou, ganhou

Fonseca durante o jogo contra De Minaur, pela 3ª rodada do Masters 1000 de Miami Imagem: Rich Storry/Getty

Tanto De Minaur quanto Fonseca foram dominantes em seus games de serviço e não permitiram quebras por 40 minutos. João escolheu começar recebendo e viu o australiano sair na frente, sendo agressivo com o saque desde o início, mas foi respondendo à altura e mantendo o placar empatado.

Até que Fonseca cresceu, quebrou o rival com autoridade para abrir 6 a 5 e depois fechou a parcial. O carioca só havia feito um ponto em games de saque do adversário até o 4 a 4, mas reagiu, passou a incomodar o australiano e conseguiu a quebra no 11º game. O fenômeno confirmou seu sexto game de saque e levou o set de abertura.

Tentativa de reação após apagão

Alex De Minaur durante o jogo contra João Fonseca, no Masters 1000 de Miami Imagem: Rich Storry/Getty

A dinâmica mudou na volta para o segundo set: João foi quebrado cedo e viu o adversário abrir 3 a 0. O australiano se soltou, chegou a fazer sete pontos consecutivos no brasileiro e deslanchou. Não só construiu a vantagem como deixou a arquibancada menos eufórica.

Só que o carioca persistiu, venceu três games seguidos e se colocou de volta no páreo. Fonseca manteve a calma e voltou a deixar De Minaur incomodado na quadra, impondo seu ritmo no jogo para frear o top 11 e deixar tudo igual.

Eles voltaram a trocar games de serviço até o australiano fazer 6 a 5 e João falhar em forçar o tie-break. O carioca não conseguiu confirmar o seu game de serviço, cometendo erros não forçados que custaram a ele a segunda parcial.

João perde fôlego no fim

João Fonseca em ação contra Alex de Minaur, pela 3ª rodada do Masters 1000 de Miami Imagem: Rich Storry/Getty

Fonseca soltou a direita e largou atropelando no set decisivo. Quebrou o primeiro game, confirmou o serviço no segundo sem o rival pontuar e começou com 2 a 0 na última parcial.

No entanto, o australiano conseguiu devolver a quebra, virou para 3 a 2 e desestabilizou o brasileiro para encaminhar a vitória. João foi quebrado novamente por De Minaur na sequência e chegou a atirar a raquete no chão. O carioca até venceu mais um game, mas viu o rival sacar para o jogo e ficar com a vitória.