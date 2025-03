São Paulo resiste, pune Flamengo e vence estreia no Brasileirão Feminino

O São Paulo segurou a pressão do Flamengo no primeiro tempo, aproveitou o começo da etapa final e venceu o rival por 1 a 0, nesta segunda-feira, no estádio Luso-Brasileiro, pela primeira rodada do Brasileirão Feminino.

Isa foi a autora do único gol do jogo. Ele saiu em contra-ataque no começo do segundo tempo.

O Flamengo parou na trave no primeiro tempo. O São Paulo começou melhor, mas o Fla tomou o controle da partida aos poucos. O time carioca empilhou chances e, na reta final da etapa, Jucinara ficou com sobra na área e soltou o pé. A bola bateu no travessão e não entrou. As Soberanas se seguraram como puderam.

O São Paulo foi letal no segundo tempo. Aos 2 minutos, Dudinha arrancou pelo meio em contra-ataque e deixou Isa cara a cara com a goleira rival. A atacante só tirou e saiu para a festa. A desvantagem no placar lançou ainda mais o Flamengo para o ataque, mas nada que resultasse no empate. As Soberanas até tiveram a oportunidade do 2 a 0, porém também não tiveram sucesso.

O Tricolor assumiu a quinta colocação, com três pontos. O Flamengo segue zerado e está no 13° lugar.

Os dois times voltam a campo na quinta-feira (27), às 15h (de Brasília). O Flamengo visita o Bahia, e o São Paulo recebe o 3B da Amazônia. Os jogos são válidos pela segunda rodada do Brasileirão Feminino.